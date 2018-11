Sport



Lucca vince e diverte al PalaTagliate

sabato, 10 novembre 2018, 23:46

La Gesam Gas & Luce torna alla vittoria e lo fa in modo convincente grazie ad un secondo quarto magistrale amministrando poi dopo l'intervallo.

Le biancorosse chiudono con 4 giocatrici in doppia cifra segno sempre positivo per un gruppo che si sta formando dopo un'estate di grandi cambiamenti

La cronaca

Primo quarto a ritmo elevatissimo su entrambe le metà campo, a risentirne sono le percentuali e lo spettacolo è migliore a livello agonistico che tecnico.

Parte ancora a rilento Lucca che va sotto 4-8 a 4.21 da fine quarto ma stavolta la reazione delle lucchesi c'è e si fa sentire soprattutto in difesa, il quarto si chiude con le biancorosse avanti 10-8.

Il secondo quarto è un monologo biancorosso, in difesa granitiche (solo 11 punti concessi) in attacco travolgenti, grazie ad un gioco veloce a campo aperto e ai chili di Graves che sotto canestro è immarcabile.

All'intervallo lungo Lucca comanda 38-19.

Parte bene anche dopo lo stop Lucca che allunga al massimo vantaggio (+23), il Geas si affida a Williams per provare la rimonta ma Gatti da 3 punti rintuzza i tentativi ospiti. Si va agli ultimi 10 minuti con Gesam Gas & Luce avanti 54-37.

Le biancorosse giocano sotto controllo con la guida di Reggiani e scavano subito un parziale di 6-0 per il 60-37 ma le ospiti hanno un moto di orgoglio e piazzano un controparziale di 0-13 per il 60-50 a 3 minuti dal termine.

Si alza l'intensità e con Sesto in bonus è fredda Lucca a mettere in ghiaccio la partita.

Il tabellone recita 70-55.

A fine partita è molto soddisfatto coach Serventi:”Oggi faccio davvero i miei complimenti alle ragazze, abbiamo giocato molto bene sui due lati del campo, difendendo riusciamo a correre anche coi nostri post. Ma devo fare i complimenti davvero a tutte, bene le guardie, i playmaker, abbiamo ruotato tutte le giocatrici e anche questo è un bel segnale.”

Coach Serventi resta coi piedi per terra “Io resto comunque sul chi va là, ogni partita fa una storia a sé, non mi illudo di aver risolto tutto. Stasera sono molto contento di aver dato un buono spettacolo al nostro pubblico e alla società, se lo meritavano entrambi. Dobbiamo fare un passo per volta, io non mi illudo di aver risolto tutto, certo oggi abbiamo visto una squadra che ha messo tanta dedizione e applicazione”.

Sollecitato dai giornalisti Serventi parla di Reggiani “Il progetto della Società è chiaro, vogliamo aprire un ciclo, Reggiani ne fa parte, ha fatto una buona partita però dobbiamo vivere giorno dopo giorno perché poi basta mollare un po' l'attenzione e caliamo. Oggi ha fatto una buona partita ma sono tante quelle che stasera l'hanno fatta. Sono davvero contento di tutte le mie giocatrici”.

Gesam Gas & Luce vs Allianz Geas Sesto San Giovanni 70-55 ( 10-8; 28-11 ; 16-18 ; 16-18 )

Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca: Vaughn 10, Orazzo 5, Gatti 11, Reggiani 6, Ngo Ndjock, Graves 17, Carrara ne, Ravelli 5, Treffers 16, Salvestrini. All. Serventi

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Schieppati 3, Arturi 5, Galbiati 2, Verona 13, Williams 18, Panzera 8, Nicolodi, Grassia ne, Ercoli 2, Brunner 4. All. Zanotti

Note