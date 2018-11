Sport



Match casalingo per la Libertas Femminile che affronta il Real Bellante

sabato, 17 novembre 2018, 13:08

La prima squadra della Libertas Femminile, che disputa il campionato di Serie C torna di nuovo a giocare in casa. Sarà infatti di scena domenica alle 14,30 al campo uno dell’Acquedotto dove affronterà il Real Bellante. Nonostante le buone prestazioni offerte nelle prime giornate le ragazze di Elena Bruno sono ancora ferme a zero punti in classifica. L’obbiettivo delle rossonere è continuare con il gioco fino ad ora fatto vedere, facendo più attenzione agli errori difensrivi che per il momento sono costati cari. Durante la settimana le ragazze si sono allenate molti intensamente e con grande concentrazione. L’obbiettivo è quello di conquistare un risultato positivo, ma è anche quello di continuare sulla strada intrapresa, facendo crescere ancora le ragazze sotto l’aspetto caratteriale e del gioco.

“Stiamo facendo delle buone prestazioni – ha commentato mister Bruno – purtroppo però commettiamo qualche errore di troppo che alla fine ci costa sempre caro. Le ragazze si stanno allenando molto e ci sono segnali importanti di crescita. Il nostro è un progetto importante a lungo termine e dobbiamo crescere tutti insieme per costruire qualcosa d’importante. Ci troveremo di fronte un buon avversario che sta facendo un buon campionato, cercheremo come sempre di scendere in campo con la massima determinazione. Sono sicura che le giocatrici onoreranno ancora una volta la maglia rossonera, regalando una buona prestazione”.