Nuove Pantere, Anita Bartoli convocata al raduno della Nazionale U16

giovedì, 22 novembre 2018, 08:51

Anita Bartoli, atleta di Nuove Pantere Baseball Club, è stata convocata al Raduno della Nazionale U16. Unica Toscana nella rosa delle giocatrici. Anita è reduce da numerosi successi, ultimo dei quali il titolo Nazionale Under16 nelle fila del Bollate.



Anita Bartoli, fiore all’occhiello delle Nuove Pantere, del Softball Toscano e naturalmente di tutti gli sportivi lucchesi.

Ma tutte le compagne di squadra della Under 21 Softball delle Nuove Pantere sono atlete di eccellenza che stanno crescendo a vista d’occhio e promettono un ottimo futuro per i colori Lucchesi.

Tornando ad Anita, gran parte della famiglia Bartoli è legata ai nostri bellissimi sport. Babbo Fabrizio giocò a baseball da ragazzo ma ha dato il “meglio di sé” con le sue due ragazze!

Sofia una delle migliori giocatrici di baseball (nelle giovanili) e poi di Softball delle Nuove Pantere, ha ispirato la sorellina Anita che l’ha vista giocare praticamente da sempre; si può dire che Anita ha mangiato “pane e baseball / softball” da quando è alle elementari! Inizialmente silenziosa osservatrice delle imprese della sorella, poi tifosa assieme alla mamma ed al babbo ed infine “finalmente” giocatrice regalando a tutti grandi soddisfazioni e successi.

Anita è tesserata con le Nuove Pantere dal 2013:

2013: atleta minibaseball

2014: atleta cat. Ragazzi (campionato Federale maschi e femmine);

2015: atleta cat. Ragazzi

2016: atleta Under 13 Softball

2017: atleta Under 13 Softball 2018: atleta Under 16 Softball.

Premiata ripetutamente come miglior Giocatore delle Categorie Giovanili dai tecnici Toscani (due volte prima classificata nella selezione All Star Game) ha via via bruciato le tappe come in un crescendo “rossiniano” mettendo in campo tutta la passione, la serietà e la grinta imparate in questi anni! Senza risparmiarsi ma con totale abnegazione e modestia.

Una grandissima soddisfazione è arrivata nel 2017 quando dopo severe selezioni nazionali è entrata a far parte della rosa della Nazionale Under13. Accolta benissimo in squadra non si è risparmiata ed ha subito fatto valere le proprie capacità. Durante i campionati europei di Categoria, Anita ha emozionato ed anche stupito per quello che è riuscita a fare! E’ stata impiegata in tutti gli incontri alternandosi nei ruoli di ricevitore, interbase ed esterno. Nel box di battuta è stata la migliore della sua squadra con 0.583 di media con 7 valide su 12 presenze, di cui un home run, due tripli ed un doppio; 8 punti realizzati e 6 spinti a casa riuscendo a portare a Lucca l’importante titolo di Campionessa Europea!

La storia si è ripetuta anche quest’anno con la vittoria del Torneo Torneo Joudrs Cup 2018 - Praga e solo da pochi mesi si è laureata campionessa italiana, vincendo titolo nazionale Under16 softball con la squadra del Bollate.

Insomma una vera eccellenza per Lucca e Provincia! Una grande speranza per tutti gli sportivi e gli appassionati del baseball e del Softball.