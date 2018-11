Sport



Nuovo acquisto alla Geonova

martedì, 27 novembre 2018, 17:02

Si tratta di Tommaso Tempestini, classe 1987, 85 chili e 180 centimetri di altezza. Tommaso Tempestini gioca play guardia, nelle sue vene scorre sangue livornese e questo dovrebbe essere sufficiente per inquadrare il tipo.

Ha un bagaglio di esperienze notevole, dal suo esordio a Palermo nel 2007 ne è passata molta di acqua sotto i ponti.

Ha praticamente girato l'Italia in lungo e largo attraversando quasi tutti i gironi della Serie B, con una puntata i A2 in casa Paffoni Omegna.

Le sue ultime stagioni le ha vissute a Piacenza con la Bakery, poi la Blucart di San Miniato, dove ha fatto una stagione eccezionale, andando a chiudere con all'attivo 324 punti nel campionato e 35 nei Play-off

Quest'anno si era trasferito ancora nel nord Italia a Domodossola, nella Vinavil – Cipir

Oltre alle sue doti tecniche, dal parquet emerge con forza il suo estro, con ottime giocate sia in attacco che in difesa e sopratutto la sua grande attitudine a servire ottime palle ai compagni.

"Sono veramente entusiasta della possibilità di giocare nella Geonova sono carichissimo e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e naturalmente di conoscere tutti i ragazzi della squadra. Qualcuno li conosco già bene, con Zita avevo un rapporto stupendo alla Blukart, lui faceva il play ed io la guardia, con Tex abbiamo fatto tutte le giovanili da avversari, abbiamo però anche amici in comune, poi conosco Giancapagni e Barsanti gli altri li conoscerò in questa mia prima settimana di allenamenti in preparazione della prima partita di sabato contro il Bama"

Queste le sue medie: ( 87 per cento ai liberi, 38 per cento da due e 32 per cento da tre).