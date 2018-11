Sport



Obiettivo alta classifica per le tre vetture MM Motorsport al via del rally di Pomarance

martedì, 13 novembre 2018, 09:18

Il rally day pisano vedrà in azione due Renault Clio classe S1600 per i maremmani Roberto Tucci ed Emanuel Forieri ed una Peugeot 208 (R2B) per il lucchese Nicola Paolinelli: tutti al via con ottime chance di finire tra i migliori.



L'importante è partecipare, vincere – o, per lo meno, ben figurare – è meglio. E' con questo spirito che MM Motorsport salpa alla volta della vicina Pomarance: sulle selettive strade pisane che ospiteranno, domenica prossima, questa gara-sprint (sei prove speciali per 35,76 chilometri cronometrati e 211 totali), il team punta infatti a recitare un ruolo da protagonista con i tre equipaggi a bordo delle vetture preparate nel quartier generale di Porcari.



In particolare, le aspettative sono alte per 'piedone' di Campiglia Marittima Roberto Tucci, pronto ad azzannare i tratti cronometrati con l'intento di chiudere tra sul gradino più alto del podio a bordo di una Renault Clio S1600. Da tenere d'occhio anche l'auto gemella, affidata al pilota di Follonica Emanuel Forieri (foto d'archivio Luca Dal Porto): dopo le recenti, buone apparizioni sulla 208 a trazione integrale, il laziale trapiantato in Maremma sente di avere le carte in regola per togliersi soddisfazioni anche in questo caso. La top-10 – ed un arrivo sul podio di classe - è nel mirino di Nicola Paolinelli, che affronterà la gara su una Peugeot 208 di classe R2B. MM Motorsport conta dunque di portare parecchia carne sul fuoco agonistico di Pomarance.



Di sicuro, per il team lucchese sarà un fine settimana molto impegnativo, visto il contemporaneo impegno su due diversi campi di gara. Uno sforzo tecnico e logistico che solo compagini molto ben strutturate ed organizzate riescono ad affrontate senza affanni: "Siamo abituati a questo genere di situazioni – spiega Manuela Martinelli, titolare di MM Motorsport -; scenari del genere si ripetono più volte nel corso di ogni stagione, a volte addirittura con tre gare. Il nostro personale è perfettamente preparato ed attrezzato per garantire ai nostri piloti il massimo della qualità in ogni circostanza. Insomma, ci attende un impegno importante, ma siamo altrettanto consapevoli di poter vivere un week-end del tutto soddisfacente su entrambe i fronti sui quali ci confronteremo".