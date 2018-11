Sport



Lucchese, le ansie sono finite: ora si pensa solo al calcio giocato

giovedì, 1 novembre 2018, 11:19

In casa Lucchese, è tempo di pensare soltanto al calcio giocato; il quale dà anche grandi gioie, visto che i ragazzi di Giancarlo Favarin hanno, nell'ultima giornata, battuto la Juventus U23, la seconda squadra dei Campioni d'Italia in carica, portandosi a 13 punti, a sole 3 lunghezze dal Piacenza, capolista di girone, che però ha una partita in meno.

I tempi delle polemiche e delle ansie dovrebbero essere finiti. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di una corsa contro il tempo che avrebbero dovuto fare i dirigenti della squadra toscana per pagare gli stipendi dei calciatori, onde incorrere in penalizzazioni. Come ha fatto sapere la dirigenza, "gli stipendi sono stati regolarmente pagati" e il destino della società sembra essere solido. Si era parlato di trattative che erano in corso ma che, comunque, non hanno portato a niente e a nessuna conseguenza nefasta per la società. È stata, anzi, la stessa Lucchese a definire queste voci infondate e che, anzi, "potrebbero destabilizzare l'ambiente e l'umore dei calciatori". L'altra questione era quella riguardante la fideiussione, che doveva essere saldata e che è stata regolarmente presentata alla Lega. Insomma, non c'è nulla di cui preoccuparsi, se non, appunto, del calcio giocato.

Secondo le stime proposte da Transfermarkt, il giocatore che vale di più nella rosa della Lucchese è Andrea Isufaj, attaccante classe '99 italo-albanese, proveniente dalla Primavera del Chievo. Il valore complessivo della rosa della squadra di Lucca non arriva ai 3 milioni, ma a 2,83. È un valore di cui non ci si sorprende molto, ma è facilmente comprensibile che la ricchezza del calcio italiano non è distribuita con nessuna equità tra le varie leghe. Ogni anno, si assistono a tantissimi fallimenti: gli ultimi, quelli di Avellino, Cesena e Bari, hanno creato un clamoroso caos che ancora non si è risolto. Nel girone della Lucchese, Virtus Entella e Pro Vercelli non hanno giocato tutte le partite – l'Entella si è addirittura fermata alla prima – perché consapevoli di poter essere ripescate in Serie B. Se ci basiamo sull'analisi dei giocatori più stipendiati della Serie A, si vede come i 10 calciatori più ricchi d'Italia arrivino a guadagnare addirittura circa 88 milioni di euro netti, capeggiati da Cristiano Ronaldo, il cui stipendio si aggira addirittura attorno ai 31 milioni di euro. Ciò significa che le società importanti, e per meriti propri, e per una spartizione della ricchezza non propriamente equa, possono permettersi di pagare un singolo calciatore quanto il fatturato di un intero campionato; in Serie C, i proprietari hanno problemi nel pagare fideiussioni e stipendi nell'ordine delle migliaia di euro. Sarà possibile mai un calcio in cui le squadre di categoria inferiore non avranno problemi a iscriversi al campionato? Speriamo che con il nuovo presidente Gabriele Gravina qualcosa possa cambiare.