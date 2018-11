Sport



PalaRomare ancora stregato per le biancorosse

domenica, 25 novembre 2018, 21:25

Lucca gioca una gara intensa per 25 minuti poi perde lucidità e cede nettamente alle campionesse di Italia. Il tabellone è fin troppo severo per le biancorosse che in una giornata pessima al tiro hanno il pregio di non mollare in difesa.

La cronaca

Schio si presenta con Lisec al posto di Lavender e senza l'ex biancorossa Francesca Dotto, chiedendo a Crippa e Gemelos l'incombenza di far rifiatare in regia Valeria Battisodo.

Il primo tempo è fisico con la difesa di Lucca che è molto aggressiva pure troppo per i fischietti che fischiano ben 14 falli personali ed un tecnico alla panchina nei primi 20 minuti di gara.

Le padrone di casa partono subito forte ma Lucca è viva e grazie ad una buona pressione difensiva e alla buona vena di Ravelli riesce a sopperire al predominio sotto canestro di Schio.

Il primo quarto si chiude sul 19-13 orange ed una situazione falli da brividi per Lucca con Graves, Treffers e Vaughn tutte gravate di 2 falli personali.

Il secondo quarto inizia nel peggiore dei modi per Lucca con Vaughn subito sanzionata per un fallo in attacco che è anche il suo terzo personale e Lisec che lancia l'allungo sul +8 (21-13).

È ancora Lisec a guadagnare la doppia cifra di vantaggio (26-15 a 4.30 dall'intervallo lungo).

Lucca si aggrappa ancora a Ravelli e a 2.30 dal riposo è 26-20, Vaughn sbaglia però i liberi del possibile -4 e Battisodo punisce con l'ennesimo canestro con fallo delle padrone di casa.

Le biancorosse hanno il merito di non mollare niente e guadagnano gli spogliatoi sotto di 7 lunghezze (29-22).

Lisec è in serata sì e ad inizio ripresa segna in rovesciata il +9 che diventa +11 col primo canestro dal campo di Gemelos.

In questa fase però si vede la migliore versione di Gatti e compagne e a metà quarto è 34-29. Sembra poter girare la partita ma una tripla di Fassina e poi una sanguinosa palla persa restituiscono l'inerzia alle orange.

Si va agli ultimi 10 minuti con Schio avanti 43-31.

Lucca ha esaurito le energie e il Famila ha vita facile per portare a casa la vittoria. Alla sirena il passivo è pesante per le lucchesi 63-42.

Il commento

A fine partita il commento di coach Serventi: ”Schio è una squadra forte e non lo scopriamo certo noi stasera. Noi abbiamo fatto un'ottima difesa tenendo Schio a 43 punti dopo 3 quarti, in attacco abbiamo avuto qualche problema di troppo, anche le condizioni di Graves, che ha avuto in settimana una forte scavigliata e Treffers che si era fatta male al ginocchio, non ci hanno aiutato. Ma voglio mettere l'accento sulla difesa, li abbiamo costretti a 18 palle perse e 63 punti segnati che per loro sono pochi, l'unica cosa che non mi è piaciuta su questo aspetto sono i troppi rimbalzi offensivi che abbiamo concesso nel primo tempo. Secondo me è un buon viatico, se riusciamo sempre a difendere così potremo sbloccarci in attacco. Dobbiamo cercare di attaccare di più il canestro e conquistare qualche tiro libero in più, va detto, però, che contro Schio che è squadra molto fisica non è semplice farlo. Di sicuro vogliamo limitare le amnesie offensive che ogni tanto ci fanno perdere la via del canestro.”

Famila Wuber Schio vs Gesam Gas & Luce 63-42 (19-13; 10-9 ; 14-9 ; 20-11)