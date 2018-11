Sport



Pisa, il derby del Porta Elisa arriva nel momento peggiore

venerdì, 9 novembre 2018, 16:54

di michele masotti

Sebbene il campionato stia soltanto adesso sviluppandosi nella propria normalità, il Tar del Lazio ha respinto la domanda di riammissione dell’Entella alla Serie B, il derby numero 50 del Porta Elisa tra Lucchese e Pisa assume i contorni dell’ultima spiaggia per i nerazzurri, reduci da due sconfitte nel giro di quattro giorni, e il proprio allenatore Luca D’Angelo. I 14 punti conquistati in nove partite non rappresentano l’avvio di campionato il presidente Corrado si sarebbe aspettato, anche alla luce del brillante cammino di Gucher e compagni nella Coppa Italia maggiore. Il Pisa, che ha sì cambiato diversi interpreti rispetto alla passata stagione ma ha mantenuto il solito obiettivo di ambire alla cadetteria, occupa al momento la quarta piazza, una posizione quanto mai precaria poiché sia la Pro Vercelli che la stessa Virtus Entella, con diverse partite da recuperare, stanno per mettere la freccia sui nerazzurri. Inoltre all’ex tecnico di Casertana e Alessandria non fa dormire sonni tranquilli il precedente dello scorso campionato, quando l’allora mister Gautieri venne esonerato alla nona giornata, con 16 punti nel carniere, dopo uno 0-0 casalingo al cospetto del Gavorrano guidato da Giancarlo Favarin.

Detto del periodo difficile del Pisa, privo dello squalificato Liotti e degli infortunati Masucci e Moscardelli, il compito per una Lucchese che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per la striscia di risultati utili consecutivi non sarà certamente dei più agevoli. I derby, come si è soliti dire, fanno storia a sé e gli ospiti, al netto di una scarsa vena offensiva, hanno delle difese meno perforate del girone A e un centrocampo che abbina la qualità di Di Quinzo alla quantità del figlio d’arte De Vitis. Proprio i duelli nella zona nevralgica del campo saranno decisivi per l’esito dell’incontro. Recuperato Gabbia, tenuto a riposo in quel di Piacenza per motivi precauzionali, Favarin può contare su tutti gli effettivi della propria rosa. La sensazione è che il tecnico pisano sia orientato a confermare il 4-3-3 che tanto bene sta facendo da un mese a questa parte.

I quarantanove precedenti parlano di 22 vittorie della Pantera (l’ultima è il 2-1 firmato Forte e Lo Sicco della stagione 2014-2015 nda), 15 pareggi e 12 successi del Pisa. Era il nove ottobre 2005 quando i nerazzurri si imposero 2-1 con le reti di Peluso e Pellecchia: a nulla valse il rigore trasformato da Carruezzo in piena zona cesarini. Sono tre gli ex Pisa presenti nelle fila della Lucchese: oltra a mister Favarin, che guidò i nerazzurri per un breve lasso di tempo nell’estate 2015 prima dell’arrivo del duo Lucchesi-Gattuso, gli altri due sono Giulio Favale, giunto proprio in prestito dal Pisa, e Alessandro Provenzano. Non esistono schemi diversi o ulteriori piani B, dal punto di vista tattico, per Luca D’Angelo che schiererà i suoi ragazzi con un 3-5-2. Il derby di Lucca sarà la terza gara in una settimana che i nerazzurri sono chiamati ad affrontare. È altamente probabile, dunque, che il tecnico campano possa ricorrere ad un briciolo di turnover. Rotazioni che non riguarderanno la porta, difesa da Stefano Gori. L’estremo difensore ex Pro Piacenza guida il reparto che, a differenza di quanto pronosticato in estate, sta dando le più concrete garanzie. Retroguardia che sarà comandata dal classe 1992 Alberto Masi (tanta Serie B in carriera con le maglie di Ternana, Speia e Pro Vercelli nda), mentre gli altri due marcatori saranno i giovani Meroni e Brignani. L’unica alternativa in panchina è rappresentata dall’uruguaiano Buschiazzo.

Il primo dubbio che D’Angelo si porterà dietro fino alle ore che precederanno il derby riguarda le corsie laterali. Confermare Lisi a sinistra e a destra Birindelli oppure cambiare qualcosa? La sensazione è che il tecnico nerazzurro possa far rifiatare il figlio d’arte classe 1999, il padre Alessandro ha difeso per tanti anni i colori della Juventus: al suo posto dovrebbe agire Zammarini. In mezzo al campo il Pisa calerà i propri assi. Le chiavi della regia saranno affidate al capitano Robert Gucher, rimasto sotto la torre pendente nonostante le sirene estive provenienti da Lecce. Il ventisettenne austriaco scambierà più volte la posizione con Di Quinzio. Rossoneri che dovranno fare attenzione ai precisi tempi di inserimento di Alessandro De Vitis, capocannoniere dei suoi con tre centri. In attacco spetterà al classe 1997 Luigi Cuppone, vicino in estate ad approdare alla Lucchese, il compito di svariare accanto al possente centravanti Michele Marconi.

Lucchese-Pisa sarà diretta da Simone Sozza di Seregno, coadiuvato da Roberto Avalos della sezione Aia di Legnano e Antonio Catamo di Saronno.