Sport



Prima categoria: prima sconfitta per il Tau Calcio

domenica, 4 novembre 2018, 19:05

0 - 1

TAU CALCIO: Lavorgna, Paoletti, Casali, Giardini, Del Sarto (32' 2t Pieri), Michelotti, Vanni Leonardo, Tognotti, Sardelli, Guidi. A disposizione: Bertenni, Vannucci, Biondi, Lenci, Riccomini, Del Carlo, Franceschi, Balli. Allenatore: Cristiani.

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Donati (38' 2t Burchielli), Ceragioli, Ceccarelli (29' 2t Stabile), Musetti, Franchi (38' 2t Basciu). A disposizione: Mosti, Borghetti, Micheli, Santini, Tosi. Allenatore: Incerti.

RETI: Musetti.

NOTE: ammoniti Michelotti, Bonelli, Citro.

Prima sconfitta in campionato per il TAU Calcio Altopascio che perde in casa di misura con il Don Bosco Fossone. Partita equilibrata per tutto il primo tempo con poche occasioni pericolose da entrambe le parti.

Nella ripresa parte forte il Tau Calcio che schiaccia gli avversari nella propria metà non riuscendo però a concretizzare i numerosi traversoni arrivati in area. Al 17' del secondo tempo sarà proprio il Don Bosco a cogliere di sorpresa i ragazzi amaranto, grazie a una punizione veloce che trova solo in area Musetti che stoppa e segna con un tiro in diagonale.Dopo qualche minuto di disorientamento per il Tau, che rischia di subire il secondo gol in ben due occasioni, la formazione di mister Cristiani riparte all'attacco, senza però riuscire a trovare il pari.

Appuntamento alla prossima domenica, quando il Tau incontrerà il Tirrenia Academy.