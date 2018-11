Sport



Quarta giornata di campionati regionali: magnifico bilancio di sei vittorie e due sconfitte per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca

martedì, 13 novembre 2018, 14:20

Altro bellissimo week- end quello appena trascorso per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca che porta a casa ben sei vittorie su otto incontri disputati.

In C2 nel girone A prima preventivabile sconfitta per la squadra di capitan Madrigali che cade sul difficilissimo campo di Forte dei Marmi con un secco e forse troppo severo 5-0 nonostante i molti sets combattuti. Non si ferma invece il cammino per la C2/B che non lascia scampo a Viareggio e si impone 5-0 con doppietta di Vasta e Larindi ed un punto di Gherardi mantenendo cosi salda la vetta della classifica a punteggio pieno. In D1, come da previsioni, partita combattutissima nello scontro al vertice del girone A e grande vittoria per 5-3 in trasferta a Cascina con doppietta di Casini e Fiaschi ed un punto di Maffei.

Sempre a Cascina, sconfitta invece per 5-0 la squadra del girone B di capitan Giorgetti anche in questo caso molto sfortunata in alcuni frangenti di match. Ottime notizie giungono infine dalle quattro squadre di D2 che escono tutte vittoriose dai rispettivi incontri; nel girone A vittoria per 5-2 contro Livorno con doppiette per Picchi e Mei Gildo ed un punto di Sani; nel girone B secco 5-0 sempre contro Livorno ( 2 punti per capitan Ricci ed uno a testa per Tiana Guidi e Naldi da subentrato); nel girone C importante vittoria in chiave salvezza contro Forte dei Marmi per 5-2 dove si sottolinea la tripletta di Capitan Mei ed i punti di De santis e Rossi; infine nel girone D subito riscattato il passo falso a Pistoia con la vittoria per 5-2 contro Firenze : ottime le prestazioni di Nottolini e Barsanti che fanno rispettivamente tre e due punti. Prossimo appuntamento con i campionati regionali nel fine settimana del 24-25 novembre.