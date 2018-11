Sport



Ricco week-end per il settore giovanile della Lucchese

venerdì, 30 novembre 2018, 13:14

Occhi puntanti sulla formazione Berretti che sabato pomeriggio alle 14,30 ospita sul campo uno dell’Acquedotto l’Arzachena. I ragazzi di mister Michele Bruno sono alla ricerca della vittoria, dopo le ultime sconfitte contro Torino e Virtus Entella e durante la settimana hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo importante appuntamento. Ritornano in campo domenica anche gli Allievi e GiovanissimiNazionali che giocheranno a Rieti rispettivamente alle 15 e alle 13. Turno di riposo invece per gli AllieviProvinciali che torneranno regolarmente in campo la prossima settimana nel match esterno contro il Pescia. Domenica scenderanno in campo anche i Giovanissimi Professionisti alle 10 sul campo uno dell’Acquedotto contro il Pontedera, mentre gli Esordienti Professionisti saranno in trasferta alle 11 a Calenzano contro la Fiorentina. Gara interna sempre all’Acquedotto alle 11,30 per gli Esordienti A 9 contro il San Filippo. Per quanto riguarda il calcio femminile la formazione Juniores sarà di scena a Perugia contro il Grifo sabato alle 17, mentre le Giovanissime di mister Filippo Del Carlo giocheranno domenica alle 10,30 ad Empoli contro le Ladies. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del riscatto dopo le due sconfitte dello scorso weekend. Gare esterne anche per le Pulcine che domenica alle 10,30 andranno a Piazza al Serchio per fare visita al Piazza 55. Chiudono il quadro le piccoline dei Primi Calci che sul campo di Pontetetto sabato alle 16,00 affronteranno il San Donato, Academy Tau e Folgor Marlia.