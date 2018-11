Sport



Rugby Lucca corsaro a Pontedera

lunedì, 5 novembre 2018, 10:02

Una vera e propria impresa. Non si può definire in altro modo la superba vittoria che il Rugby Lucca a ottenuto ieri (4 novembre) a Pontedera contro Il Bellaria Cappuccini. La squadra di mister Matteo Giovannico infatti vedeva le proprie forze ridotte all’osso a causa dei Comics: come molte altre realtà dilettantistiche della provincia infatti, anche la squadra rossonera ha dovuto rinunciare a molti dei propri atleti, impegnati nell’organizzazione del festival. E così, il tecnico lucchese è stato costretto letteralmente ad “inventarsi” la formazione, inserendo nella lista dei convocati moltissimi giovani, alcuni anche esordienti. La squadra ha però saputo superare il momento di difficoltà ed alla fine è riuscita a conquistare una vittoria che conta quasi di più per il morale che non per la classifica, dove Lucca veleggia ancora al primo posto solitario.

La sfida inizialmente è bloccata: entrambe le squadre cercano innanzitutto di “non prenderle”, tant’è che dopo mezz’ora di gioco il risultato è ancora fermo sullo 0-0, fatto abbastanza insolito nel rugby. Le marcature vengono aperte dalla squadra di casa, con un calcio di punizione che vale il 3-0. Quasi immediata, però, arriva la replica degli ospiti con capitan Mei che schiaccia in meta dopo uno schema da touche. La prima frazione si chiude quindi sul 3-5.

Nella ripresa, i locali tentano il tutto per tutto per portare a casa la vittoria e costringono Lucca nella propria metà campo. I rossoneri commettono qualche ingenuità dovuta all’inesperienza e concedono un po’ di falli di troppo. Pontedera è abile a sfruttare l’occasione per riportarsi in vantaggio con un altro calcio di punizione che vale il 6-5. L’assedio dei locali prosegue e Lucca concede un altro calcio di punizione, nell’occasione inoltre l’arbitro sventola un cartellino giallo a Gallorini (decisione molto contestata dagli ospiti). La squadra di casa sceglie di andare ancora una volta per i pali e si porta sul 9-3.

Con 6 punti da recuperare e in inferiorità numerica, la strada sembra farsi tremendamente in salita per i rossoneri che però a questo punto hanno una reazione d’orgoglio e si riportano in avanti. Il finale di gara è tutto di marca ospite con i locali costretti a difendersi a ridosso della propria linea di metà. Dopo un assedio durato oltre 30 fasi, alla fine è ancora capitan Mei, sfruttando la giocata veloce di Chiocca, a sfondare il fortino ospite per la meta che vale il 9-10. Dalla piazzola Pippi trasforma per il 9-12 che sarà anche il risultato finale.

Al di là del risultato (una sconfitta non avrebbe pregiudicato il cammino della squadra in ottica qualificazione alla poule promozione), ciò che è si deve rimarcare è l’incredibile caparbietà e la voglia di portare a casa la vittoria dimostrata dagli uomini di mister Giovannico. Col senno di poi, forse, le assenze di molti titolari hanno avuto un effetto benefico su chi fino a questo momento aveva giocato meno: chi è sceso in campo infatti ha disputato una partita esemplare, a tratti epica. La voglia di superare le difficoltà e di “gettare il cuore oltre l’ostacolo” è stata da applausi. Ma Lucca ha giocato una partita anche di intelligenza: ha saputo fare di necessità virtù, nascondendo all’avversario le proprie debolezze ed esaltando invece i punti forti. Se Lucca manterrà questa determinazione per tutto l’anno, potrà togliersi diverse soddisfazioni.

Ora per i rossoneri una domenica di meritato riposo. Capitan Mei e compagni torneranno in campo al Romei il prossimo 18 novembre contro il Gambassi Rugby, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva di quattro vittorie consecutive.