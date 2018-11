Sport



Scherma: Pablo Giovannetti, grande vittoria all'esordio

sabato, 17 novembre 2018, 08:42

E' festa grande in casa Puliti per la vittoria, all'esordio, di Pablo Giovannetti, classe 2008, sciabolatore messo in guardia dai maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi e allenato da loro sino dal 2014.

Giovannetti ha dominato la gara, che si svolgeva alla palestra Bastia di Livorno, tirando con bravura e intelligenza in una competizione interregionale che riuniva atleti delle più importanti società liguri, piemontesi e lombarde oltre alle toscane.

“C'eravamo accorti della sua bravura, durante gli allenamenti – dice il maestro Radoi – e non potevamo sapere come avrebbe reagito in una competizione di livello nazionale. Ma Pablito ha dimostrato di saper gestire la gara con intelligenza, astuzia e padronanza dei vari assalti. E siccome non si vince per caso, lo aspettiamo in pedana ai prossimi impegni con fiducia”.

La gara di Livorno era quella della categoria “Bambini”. Giovannetti ha cominciato vincendo tutti gli assalti della fase di qualificazione. Ha poi battuto, nell'ordine, Giucapezzi, di Verbania 10 a 1 e Santerini, di Livorno, 10 a 2 In semifinale ha superato l'altro livornese Vivaldi per 10 a 9 con una stoccata finale di grande bravura. Netta la vittoria in finale con il varesino Benigni battuto 10 a 4.

La PULITI ha schierato in pedana a Livorno 11 sciabolatori. Bene sono andati anche Lidia Radoi, quinta tra le “Allieve”, Martina Pera, ottava tra le “Bambine”, Emanuele Rossi, nono tra i “Maschietti”, Alexandra Marina Fit e Daniele Sensi, decimi tra le “Bambine” e i “Giovanissimi”.