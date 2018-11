Stop bullying, successo per il primo incontro

Altri articoli in Sport

giovedì, 15 novembre 2018, 14:48

Prova strepitosa per Daniele Del Nista alla Half Marathon di Livorno: seconda posizione assoluta al traguardo per l’atleta biancoceleste che stacca di circa un minuto il resto della classifica offrendo una prova degna della sua storia sportiva, mentre va a guadagnarsi una ottima 55^ posizione (26^ nella propria categoria) il...

giovedì, 15 novembre 2018, 14:36

Alessandra Deverio, classe 1988, Vicepresidente e Istruttore F.I.S.E. per le discipline Olimpiche e Paralimpiche nelle due sedi del Centro Equitazione La Luna di Lucca, mamma di Stefano, 4 mesi e mezzo e di Vittoria 16 mesi e mezzo, è lei la vincitrice indiscussa del Campionato Regionale Indoor di Salto Ostacoli...

giovedì, 15 novembre 2018, 12:05

Dopo almeno due anni di abbandono in questi giorni la società di baseball e softball lucchese inizierà un'opera di pulizia, taglio erba e restauro del "glorioso" campino da softball adiacente al Liceo Vallisneri dove hanno giocato generazioni di ragazze e ragazzi e si sono allenati tantissimi studenti del Liceo

martedì, 13 novembre 2018, 14:20

Altro bellissimo week- end quello appena trascorso per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca che porta a casa ben sei vittorie su otto incontri disputati

martedì, 13 novembre 2018, 09:53

Il Romei dell’acquedotto ha ospitato per il secondo anno consecutivo la manifestazione in cui si sfidano i migliori talenti della palla ovale toscana

martedì, 13 novembre 2018, 09:18

Il rally day pisano vedrà in azione due Renault Clio classe S1600 per i maremmani Roberto Tucci ed Emanuel Forieri ed una Peugeot 208 (R2B) per il lucchese Nicola Paolinelli: tutti al via con ottime chance di finire tra i migliori