Tennistavolo Lucca, esordio per le serie D3 e ben otto vittorie su undici incontri

martedì, 27 novembre 2018, 10:10

Altro fine settimana da incorniciare per l'Incas caffè Tennistavolo Lucca che porta a casa un ricco bottino di otto vittorie su undici incontri disputati con l'esordio stagionale di tre squadre in altrettanti gironi di serie D3.



Iniziando dalle C2, nel girone A, sconfitta di misura contro il forte Cascina per 5-3 dove un grande Salani porta a casa la tripletta personale. Nel girone B continua il cammino a punteggio pieno in classifica con la vittoria per 5-1 sul campo di prato con le doppiette di Vasta e Larindi ed un punto di Carnicelli. Passando alle D1, nel girone A soffertissima vittoria per 5-4 sul campo di Forte dei Marmi con l'ottima tripletta di Casini e due punti di Alessi che consentono alla squadra di mantenere la vetta della classifica; nel girone B invece sconfitta per 5-2 sul campo di Prato con i punti portati a casa da Mankowski e Picchi. Ottime notizie dalle D2 che si impongono in un filotto di quattro vittorie per quattro incontri: nel girone A prosegue il cammino nei piani alti della classifica con secco 5-0 contro Cascina ( 2 punti per Sani e Mei ed uno di Picchi ), nel Girone B bella e sofferta vittoria contro Valdera per 5-3 dove si segnala la bella tripletta per Guidi ed un punto ciascuno per Ricci e Dianda. Nel girone C altra importantissima vittoria per 5-2 contro Forte dei Marmi dove Mei mette a referto l'ennesima ottima tripletta seguita dagli ottimi due punti di Rossi. Infine nel girone D vittoria per 5-2 contro firenze dove si segnalano la tripletta di Nottolini ed i due punti di Barsanti. Infine come anticipato, c'è stato l'esordio ufficilale per la Serie D3; tre le squadre scese in campo per l'Incas Caffè con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta: nel girone A secco 5-0 contro Forte dei Marmi dove vanno a segno tutti i componenti della squadra ( un punto ciascuno per Baicchi Stefano, Baicchi Niccolò e Farnocchia e due per Niccoletti ). Nel girone B altro 5-0 in trasferta a San Miniato dove Marazza ( 2 punti ), Cattani ( 2 punti ) e Amabile ( 1 punto ) non lasciano scampo agli avversari. Unica tiratissima sconfitta nel girone C per 5-4 contro Prato dove comunque si mettono in evidenza Rama ( due pt ) e Dell'Orfanello e Giannelli con un punto ciascuno.

Prossimo week-end di gare in programma 1-2/12/2018.