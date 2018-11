Sport



Trasferta a Modena contro il San Paolo per la prima squadra femminile della Lucchese

sabato, 10 novembre 2018, 17:44

Dopo il rinvio della scorsa settimana, torna di nuovo in campo anche la prima squadra della formazione femminile della Lucchese che disputa il campionato di Serie C Nazionale. Le ragazze di Elena Bruno affronteranno in trasferta alle 14,30 a Modena la formazione San Paolo. Le rossonere si presentano a questo importante appuntamento al gran completo e dopo aver svolto un buon lavoro durante le due settimane di preparazione in vista di questo match. Mister Elena Bruno ha analizzato con le giocatrici le difficoltà riscontrate nelle ultime gare ed ha cercato di colmare qualche piccola lacuna. Sicuramente il match contro Il San Paolo si prospetta molto insidioso e difficile. Ma le rossonere hanno saputo soffrire, ma soprattutto regalare delle buone prestazioni, che purtroppo non sono state ripagate dalla fortuna.

“Siamo consapevoli – ha spiegato il mister rossonero Elena Bruno – che possiamo fare bene. Stiamo crescendo molto sia sotto il profilo tecnico che tattico. Vogliamo cercare di costruire un percorso lungo, che sicuramente sarà pieno di ostacoli, ma stiamo lavorando alacremente per portare avanti il nostro progetto. Andiamo alla ricerca della vittoria, ma quello che più importa è far divertire le nostre ragazze e farle crescere anche sotto l’aspetto caratteriale”.