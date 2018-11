Sport : volley



Under 18 Femminile girone C la Polisportiva Capannori espugna il campo del System

mercoledì, 21 novembre 2018, 18:55

Nel campionato under 18 femminile girone C, la formazione dell’Asd Polisportiva Capannori Volley espugna la palestra “Custer de Nobili” di S. Macario in Piano, vincendo quindi in trasferta contro la Libertas System Volley per 3-2. E’ stata una gara molto equilibrata e combattuta in tutti i set, dove solo al termine del quinto parziale, le capannoresi riescono, in rimonta, ad avere la meglio sulle padrone di casa con le frazioni di gioco che si sono chiuse: 21-25, 25-22, 25-21, 23-25 e 12-15.

Ad ottenere questa vittoria sono state le atlete, guidate dai coach Erika Franceschini e Maurizio Gigante: Irene Palmucci che ha realizzato la bellezza di ben 26 punti, Vittoria Favilla 8, Silvia Lunardi 13, Irene Buoni 8, Irene Landri 3, Marta Doroni 6, Francesca Da Valle 5, Serena Tempesti 4, Luisa Avanzinelli 1° libero, Rebecca Lencioni 2° libero, Alessandra Zafi, Elena Sozzani; in tribuna: Alexandra Del Vigna, Matilde Nieri, Anna Gelli, Marika Franceschini, Marta Battisti. Ha diretto la gara: sig.na Serena Chiocca di Lucca, arbitrando in modo impeccabile.

I coach della Polisportiva Capannori, Franceschini e Gigante, a fine gara hanno così commentato: “Se pur in rimonta, siamo riusciti a portare a casa due punti contro un’agguerrita Libertas System Volley, punti per noi utili per smuovere la classifica facendo così un ulteriore passo avanti. Ora ci attende una nuova trasferta sul difficile campo della seconda in classifica ospiti della Pallavolo Valdiserchio”.