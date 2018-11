Sport



Vittoria esterna per gli Allievi Provinciali. Le Giovanissime a “valanga” sulla Pistoiese

domenica, 18 novembre 2018, 19:37

Archiviato anche questo week-end per il settore giovanile rossonero. Gli Allievi Provinciali hanno vinto per 2 a 0 sul campo dell’Olimpia Quarrata grazie ai gol di Godano e Campano. Questi i ragazzi a disposizione di mister Michele Bruno Toselli, Salvetti, Cavani, Rosso, Velani, Nuti, Gradi, Campani, Godano, Puviani, Cantini. Vittoria dell’Academy Tau invece nel campionato Esordienti B.

I ragazzi di rossoneri Mugnaini, Mazzotta, Di Sessa, Calamai, Villoresi, Barbieri, Poltri, Rossi, Degl’Innocenti, Colzi, hanno pareggiato per 0 a 0 nel primo tempo e perso il secondo e terzo tempo per 1 a 0. Alla formazione di Maurizio Bonelli non sono andati bene nemmeno gli shootout persi per cinque a sette. Battuta d’arresto anche per i Giovanissimi Professionisti che hanno perso in casa contro il Livorno per 2 a 1.

Maurizio Gherardini ha messo in campo Limenetra, Bucciantini, Limberti, Plaka, Innocenti, Mencarelli, Rus, D. Becucci, Cavini, T. Becucci, Bartolini. Il gol della bandiera porta la firma di Batistini. Per le donne invece bel pareggio della formazione Juniores per 1 a 1 contro il Pontedera. In gol per le rossoenere Giorgetti al 15’ del primo tempo, pareggio ospite al 38’ con Stacchini. Una bella prestazione della formazione allenata da Elena Bruno che si è presentata in campo con Marinai, Mariotti, Martini, Buratti, V. Barsotti, Bartelloni, Giorgetti, Ciari, Moriconi, A. Barsotti, Gabrielli. Buona la gara di tutta la squadra ed in particolare della giovane Moriconi.

Larga e convinente vittoria delle Giovanissime che hanno battuto per 7 a 2 la Pistoiese, dominando per tutto il tempo la partita. Formazione arancione che si è presentata con sette giocatrici anziché nove. Così il mister rossonero Filippo Del Carlo ha deciso di far scendere in campo anche lui sette ragazze. Queste le rossonere Roberti (Galo, Hourigan), Gerosa, Ghezzani, Baccei (Bianchi), Cadoni (Fiori), Galo, Hourigan. I gol sono stati realizzato da Galo, Hourigan e Cadoni autori di doppiette e di Roberti. Buona infine la prestazione anche delle piccole rossonere che partecipano alla categogia Primi Calci Evangelisti, Fascetti, Labozzetta, R. Masini e S. Masini hanno ben figurato sul sintetico del Checchi Calcio.