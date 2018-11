Sport



Volley Under 18 Femminile: successo della Polisportiva Capannori sulla Porcari-Pantera

lunedì, 12 novembre 2018, 12:28

Vittoria al cardiopalma del Volley Asd Polisportiva Capannori Lucca, nel campionato under 18 femminile girone C, che al termine di una strepitosa gara batte il Volley 2P-Pantera/Porcari per 3-0. Le due formazioni si sono date battaglia colpo su colpo fin dall’inizio della partita, che seppur ci sia stato il punteggio finale netto a favore delle capannoresi, dicono tutta un’altra storia i parziali che si sono chiusi: 25-23, 26-24, 25-21. L’incontro è stato diretto dal sig. Marco Bertolami di Lucca che ha arbitrato egregiamente. In campo sono scese, per la Polisportiva Capannori guidata dai coach Erika Franceschini e Maurizio Gigante, le ragazze che hanno conquistato questo successo: Elena Sozzani opposto 1, Irene Palmucci banda 13, Marika Franceschini secondo centrale 5, Vittoria Favilla palleggiatore, Silvia Lunardi centrale 10, Irene Buoni seconda banda 11, Irene Landri opposto 3, Luisa Avanzinelli libero, a disposizione: Rebecca Lencioni secondo libero, Marta Doroni centrale, Matilde Nieri secondo palleggiatore, Serena Tempesti centrale, Francesca Da Valle opposto; dirigente in panchina/segnapunti: Francesca Marchi e a tifare dalla tribuna le atlete: Alexandra Del Vigna centrale, Anna Gelli, Alessandra Zafi, Marta Battisti.

I coach Gigante e Francecschini, a fine gara hanno così commentato: “Eravamo più che convinti che la squadra avrebbe reagito alla precedente sconfitta. Grazie alla determinazione e alla grinta che hanno posto in essere le ragazze, siamo riusciti ad ottenere e raggiungere questa importante vittoria.

Ora e più che mai confidiamo in loro e nelle loro possibilità di miglioramento per il proseguo del campionato, dove andremo a confrontarci con squadre più blasonate di noi”.