Sport



Albissola, matricola da rispettare ma con una difesa ballerina

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:38

di michele masotti

In un campionato che ogni settimana si arricchisce di nuovi capitoli che poco riguardano il rettangolo verde, vedi le ulteriori penalità in arrivo per Pro Piacenza e Cuneo per i mancati pagamenti degli stipendi di settembre-ottobre, la Lucchese è chiamata a spezzare quella striscia di sette match senza vittorie (tre sconfitte e quattro pareggi nda). Domenica, calcio d’inizio alle 18.30, al Porta Elisa i rossoneri affronteranno l’Albissola, una delle matricole del girone A e che ha tre punti di vantaggio sulla Pantera, ma anche un match in più rispetto alla truppa di Favarin. L’appuntamento è di quelli da non fallire: ne sono consapevoli capitan Bortolussi e compagni, determinati a rompere il digiuno dai tre punti che mancano dal 4 novembre, 0-1 in casa della Pro Piacenza. Il tecnico pisano opterà per un 4-3-3 e, con buone probabilità, dall’undici che aveva impattato in casa contro la Pro Vercelli.

L’Albissola, una delle poche compagini ad avere disputato tutte le 17 partite fin qui in programma, è un club giovane, creata nell’estate 2010 dopo la fusione tra due realtà cittadina come l’Albissola 1909 e il gruppo sportivo Santa Cecilia. La vera svolta per questo sodalizio arriva nel 2015 con l’acquisizione del club da parte dell’imprenditore astigiano Giampiero Colla della MBF Aluminium. Da quel momento sono giunte tre promozioni consecutive che hanno consentito all’Albissola di balzare dalla Promozione alla C. Siccome il “Faraggiana” di Albissola Marina non ha i requisiti adatti per la terza serie nazionale, i ceramisti sono costretti a giocare i loro match interni a Chiavari nello stadio della Virtus Entella. Ovviamente non ci sono precedenti tra Lucchese e Albissola. Tra le fila dei liguri l’ex rossonero di giornata è Marco Albertoni, estremo difensore titolare della Pantera nella passata stagione. La dirigenza biancoceleste ha operato un completo restyling della rosa per affrontare il primo torneo tra i professionisti della sua storia. Rispetto allo scorso vittorioso campionato di Serie D sono rimasti solo il capitano Davide Sancinito, il difensore argentino Gargiulo, il mediano Raja e l’ala Durante. Sono arrivati tanti giovani in prestito dalle Primavera di Genoa (ben sei) e Sampdoria, più qualche elemento che ben conosce la categoria. Un avvio da incubo, un punto raccolto in sette match, è costato il posto a Fabio Fossati, il tecnico della promozione in C. Al suo posto è stato ingaggiato Claudio Bellucci, ex attaccante di Sampdoria, Napoli e Bologna alla sua seconda esperienza su una panchina professionistica dopo quella fugace ad Arezzo. Il tecnico romano ha apportato alcuni accorgimenti tattici, passando ad un classico 4-4-2, che hanno dato dei giovamenti nei match casalinghi. Il tallone d’Achille della matricola ligure è la difesa, la seconda più battuta del girone con 26 reti. Di contro, la Lucchese dovrà stare attenta alla coppia gol avversaria, Martignago-Cais, autori rispettivamente di otto e cinque centri.

Veniamo quindi al possibile undici che manderà in campo mister Bellucci. In porta potrebbe nuovamente scoccare l’ora dell’ex Albertoni, tornato titolare domenica scorsa nel 2-0 rifilato al Cuneo dopo tanti match passati a osservare il giovane Piccardo, rimasto ai box per un problema muscolare. Sono giovani ed entrambi in prestito da Genoa e Sampdoria i due laterali difensivi: a sinistra agirà il classe 1999 Filippo Oliana mentre sulla corsia opposta spazio al 2000 Matteo Calcagno. Tutto l’opposto dei due marcatori, elementi di una grande esperienza come l’ex Pistoiese Nossa e l’elvetico Jonathan Rossini, la cui carriera lasciava presagire qualcosa in più dopo gli inizi con Sampdoria e Sassuolo.

Come centrocampista esterno di sinistra la maglia da titolare finirà all’italo-egiziano Amir Mahorus; a destra, invece, potrebbe essere dirottato, rispetto a dove gioca abitualmente, il marocchino scuola Torino Oukhadda per permettere l’inserimento in mezzo al campo di Davide Balestrero. Accanto all’ex Savona, in gol contro il Cuneo, ci sarà Davide Sibilia. Panchina per Loris Damonte, allenato da Favarin a Gavorrano. Nel reparto offensivo, come detto, attenzione all’opportunismo di Cais e alla tecnica e velocità di Riccardo Martignago, ingaggiato in estate dopo la mancata iscrizione del Mestre.

Lucchese-Albissola sarà arbitrata da Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio e Mattia Segat di Pordenone.

Michele Masotti