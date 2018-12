Sport



Amore & Vita | Prodir: arriva il francese “figlio d’arte” Maxence Moncassin

lunedì, 3 dicembre 2018, 10:31

Dopo il ritorno di Danilo Celano e la conferma di Pierpaolo Ficara, arriva un altro nome interessante ad impreziosire decisamente l’organico 2019 di Amore & Vita – Prodir. Si tratta del giovane sprinter francese Maxence Moncassin.

21 anni e 191 cm di altezza Moncassin andrà a rinforzare in modo importante il team soprattutto per le volate.

Suo padre Frederic è stato uno degli sprinter più forti al mondo negli anni 90, vincendo tra le altre, anche diverse tappe al Tour de France davanti a mostri sacri quali Cipollini, Zabel, Abdujaparov; e vestendo pure la maglia gialla di leader e quella verde a punti. Insomma un vero campione che messa la bicicletta al chiodo è poi diventato commissario tecnico della nazionale francese fino al 2008.

Maxence ha il ciclismo nel DNA e vorrebbe ripercorrere le gloriose gesta del padre. Tra gli under 23 ha colto molti importanti successi e nel 2018 si è imposto in una delle corse più prestigiose del calendario U23 francese, l’Essor Basque battendo tutti allo sprint proprio come faceva suo papà ai tempio d’oro. Ha poi corso tutto il finale di stagione da stagista con il team professional Wilier, mettendosi in luce seppur al servizio del capitano Marezko .

«Siamo molto orgogliosi di avere questa giovane promessa di indiscusso talento nelle nostre file – commenta Cristian Fanini – sarà un rinforzo molto importante per gli sprint e non solo, visto che Maxence è un atleta estremamente combattivo che ama andare all’attacco e non aspettare esclusivamente le volate di gruppo. Si concentrerà soprattutto sul calendario francese, dove il nostro team è sempre molto presente, però lo aspetteremo con ansia anche in Italia fiduciosi nelle sue qualità tecniche e sicuri che ci regalerà tante soddisfazioni».