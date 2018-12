Sport



Amore & Vita | Prodir correrà per i prossimi due anni su biciclette Jorbi

lunedì, 24 dicembre 2018, 11:59

Amore & Vita – Prodir correrà nelle prossime due stagioni sulle biciclette portoghesi Jorbi. Il marchio Jorbi è nato nel 2009 da un idea di Jorge Baeta, imprenditore portoghese che per 14 anni è stato legato al mondo delle moto con vari team di Motocross, SuperCross, Velocità ed infine nelle Maratone di cui nel 1996 è diventato Campione Nazionale della categoria de 125cc.

Poi, nel 1997 mosso dalla passione anche per le biciclette, ha fondato la compagnia Vieira Graca iniziando a distribuire in Portogallo brand molto prestigiosi tra cui (dal 1999) il marchio Bianchi. Nel 2000 ha creato uno dei più importanti team di "Mountain Bike" in Portogallo, il Team Baeta, con cui in cinque anni ha ottenuto più di 50 vittorie e 15 titoli nazionali in diverse categorie. Nel 2005 ha iniziato a supportate per la prima volta un team di professionisti del ciclismo, il Clube Ciclismo de Tavira, riuscendo a vincere la Volta a Portugal nel 2008 e 2009. Ed è proprio nel 2009 che il progetto "Jorbi" ha cominciato a prendere forma e Jorge Baeta ha così creato il proprio marchio di bicicletteJORBI.

Nel 2010, 11 e 13 Jorbi ha continuato a vincere la "Volta a Portugal" ed ha ottenuto un enorme visibilità a livelli nazionali e internazionali. La fabbrica Jorbi si trova ad Abrantes e può vantare una linea di produzione e verniciatura diretta. Jorge Baeta sviluppa personalmente i suoi telai, seguendo lo spirito della competizione che è sempre stato presente sin dall'inizio.

Attualmente, Jorbi si dedica alla produzione di bici da corsa e Mountain bike di media e alta gamma, con una propria rete di distribuzione in Portogallo e Spagna, ma con un chiaro obiettivo di crescita nella creazione di nuovi agenti in altri paesi.

Con questa importante partnership con Amore & Vita – Prodir, Jorbi fa un enorme salto di qualità nel ciclismo che conta ed inizia con entusiasmo a far parte della storia del team più antico del mondo professionistico, guidato dalla famiglia Fanini. Gli atleti capitanati dalla coppia Celano – Ficara, avranno a disposizione i telai top della gamma Jorbi, ovvero il Supreme (bicicletta molto leggera ed adatta prevalentemente agli scalatori), ed il Dominus, dalle linee più aerodinamiche e maggior rigidità. Tutte le biciclette saranno realizzate in Portogallo e "personalizzate" con i colori sociali della squadra (vedi foto). I gruppi saranno Campagnolo, componentistica e ruote RaceOn e le selle rimarrannoSelle SMP, brand italiano tra i leader al mondo in questo settore che da oltre 14 è con successo al fianco di A&V.

"Jorge ci ha notati quest'anno al Giro del Portogallo dove siamo stati ottimi protagonisti. Poi a fine anno abbiamo parlato anche grazie all'ottimo lavoro del nostro nuovo D.S. Vlady Starchyk, ed è stato facile trovare un valido accordo – spiega il team manager Cristian Fanini – voglio ringraziare Jorbi per la fiducia e sono sicuro che li ripagheremo con numerosi successi. Il nostro obbiettivo è tornare a vincere in Italia dopo un 2017 strepitoso ed un 2018 al di sotto delle aspettative ma anche la Volta a Portugal sarà un obbiettivo importante per la nostra squadra per valorizzare al massimo il marchio Jorbi. Siamo fiduciosi ed ottimisti perché abbiamo creato un team superiore al passato e proiettato ad un grande futuro se anche un pizzico di buona sorte sarà dalla nostra parte".