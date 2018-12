Sport



Amore & Vita Prodir, una fabbrica di campioni

venerdì, 7 dicembre 2018, 19:52

Chiamatela fabbrica dei campioni. Perché nel corso degli anni ha tenuto a battesimo, agonistico, atleti che poi sono esplosi, magari altrove, ma cominciando a pedalare da Lunata.

Chiamatela anche una specie di incubatrice per figli e nipoti celebri, dal cognome impegnativo, che i papà e gli zii big del ciclismo avevano piacere che esordissero in un team serio.

Quello di Ivano Fanini, l'uomo amico di due Papi diventati Santi, un record che al Mondo nessuno può vantare. Amore & Vita Prodir ha tesserato nei giorni scorsi Maxence Moncassin, anche lui velocista. Il padre è Frederic che negli anni '90 ha vestito le maglie gialla e verde dal Tour de France in più occasioni, battendo anche Mario Cipollini. In squadra c'è già Jan Freuler, nipote di Urs, uno dei velocisti più forti di tutti i tempi. Ha vinto oltre 100 corse su strada, incluse tappe a Giro, Tour e Vuelta; più volte campione svizzero, attualmente è l'elvetico su pista più forte di tutti i tempi nella storia della sua Nazione, con 10 titoli mondiali in varie discipline.

Ivano Fanini ha fatto vestire la prima maglia da ciclista al figlio di Roger de Vlaeminck (trionfatore in 4 Roubaix) che poi ha preferito il calcio. Il nipote di Felice Gimondi (vincitore di Mondiale, Tour, Giro, Sanremo e molto altro), Massimo, ha corso in Amore & Vita nel 1998 e 1999.

Non ha colto successi rilevanti però è stato un ottimo gregario e uomo squadra. Saul e Lapo Nencini, figli di Gastone, uno dei ciclisti più forti di tutti i tempi. I fratelli Nencini hanno vestito la maglia Mamma Fanini nella categoria dilettanti, con buoni risultati. Saul oggi è uno dei meccanici più bravi del panorama ciclistico internazionale ed ha cominciato anche la sua carriera di meccanico dopo aver smesso di correre, proprio con Fanini. Ma come non menzionare i fratelli Mario e Cesare Cipollini. Francesco Fondriest. Fratello di Maurizio, da sempre amico di Ivano Fanini e vicino al team (in passato anche come sposor con il marchio di bici), ha corso nel 1988 da dilettante in maglia Mamma Fanini e nel 1999 da professionista con il team Polli - Fanini.

Così come Mattia Gavazzi, figlio di Pierino, ottimo velocista e vincitore di una Sanremo. Ce ne sarebbero tanti altri. Una fucina inesauribile alla scoperta di talenti.

Tra i figli di celebri campioni che hanno vestito la casacca delle squadre di Ivano Fanini, avrebbe potuto esserci anche Axel Merckx. Non come corridore ma come tecnico.

Il figlio di Eddy, probabilmente il ciclista più forte di tutti i tempi, è in Canada e gestisce un team professional di buon livello. Quindi già impegnato. Ma era nell'idea dei dirigenti lucchesi potergli affidare la squadra dei professionisti. Axel è stato ottimo professionista dal 1993 al 2007, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004 e vincitore di una tappa al Giro. In futuro chissà. Potremo vedere Axel sull'ammiraglia Fanini.

Massimo Stefanini