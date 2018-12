Ancora successi per la Samurai Karate

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 dicembre 2018, 21:10

La scuderia emiliana si accinge a chiudere la propria stagione schierando i modenesi Gugilelmini-Panini ed i lucchesi Gabrielli-Calamari (entrambi su Renault Clio classe N3) al via del rally del Ciocchetto

lunedì, 17 dicembre 2018, 21:04

Il team di Porcari porta al via del rally di casa un poker di agguerriti piloti locali: tre Peugeot 208 di classe R5 per il rientrante Nico Caldani, Gabriele Ciavarella ed Andrea Marcucci, una Peugeot 207 (S2000) sarà affidata a Luigi Marcucci

lunedì, 17 dicembre 2018, 15:30

La gara, prima che un evento sportivo, una corsa a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare ad associazioni di volontariato e, per questa edizione, la scelta è stata per: Light It Up Blue Lucca impegnata per la sensibilizzazione sul fenomeno dell’autismo e L’Allegra Brigata rivolta in particolare alle persone...

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:04

Non poteva avere un finale migliore questo 2018 per la compagine lucchese che nell'ultima giornata di andata porta a casa un bilancio di sette vittorie su nove incontri disputati

lunedì, 17 dicembre 2018, 09:43

Nonostante una prova di grande carattere, il Rugby Lucca deve cedere di un solo punto al Pistoia nella sfida che metteva di fronte la prima e la seconda della classifica. Finisce 16-15 in favore dei padroni di casa al termine di una partita intensa e molto equilibrata, giocata su un...

domenica, 16 dicembre 2018, 20:10

Lucca vince e porta a casa con merito l'ultimo atto casalingo col 2018. La gara non è mai in discussione e solo un piccolo black-out nel finale riduce il gap a 11 punti di scarto