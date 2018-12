Sport



Arriva in libreria 'Mi ritorni in mente, Lucchese tra storia e leggenda'

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:51

Anconetani che sparge il sale prima delle partite convinto che il rito porti portafortuna. Orrico che vince un maiale battendo a scopa Russo. Salar che lascia un giocatore in mezzo alla campagna della Sardegna per punirlo dopo una gara disputata sottotono. Burroni diventato il proprietario di uno stabilimento balneare di lusso frequentato dai vip della cultura e della politica. Bonino costretto dal padre a rinunciare al premio di 1000 lire elargito dalla Federazione "perché non si prendono soldi per giocare con la Nazionale".

Sono solo alcuni delle miriadi di aneddoti contenuti nel libro "Mi ritorni in mente - Lucchese tra storia e leggenda" scritto dai giornalisti Luca Tronchetti (Il Tirreno) e Duccio Casini (in pensione dal Tirreno, corrispondente della Gazzetta dello Sport) edito da "Tralerighe Libri" di Andrea Giannasi e in vendita in libreria dal 18 dicembre.

Nella prefazione Alberto Cerruti, storica firma della Gazzetta dello Sport oltre che opinionista di RMC Sport e ospite fisso di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sottolinea che si tratta di “Storie di sport intrecciate a storie di vita. Storie di bandiere e di comprimari, di personaggi che hanno lasciato il segno e di meteore transitate senza lasciare traccia. Storie di calciatori, allenatori, dirigenti, preparatori, medici sportivi, tutti uniti da un minimo comun denominatore: la Lucchese. Una passione che non ha età e unisce le generazioni”.

Sessantacinque racconti che attraversano un secolo, ricchi di umanità e zeppi di aneddoti. Pagine scelte non tanto e non solo sulla base di presenze e di gol fatti o subiti, di rigori decisivi, di trionfi memorabili, ma per la genuinità e la leggerezza che trasuda dalle gesta dei protagonisti. Eroi della domenica senza tempo e senza età che hanno accompagnato le nostre vite e tutti meritevoli di essere ricordati.

Una bella ed agevole lettura, adatta anche a chi non frequenta gli stadi, ma vuol scoprire il lato umano dei protagonisti del pallone.

“Mi ritorni in mente - Lucchese tra storia e leggenda” sarà presentato a Villa Bottini lunedì 17 dicembre alle 17,30 alla presenza di molti dei protagonisti del calcio rossonero di oggi e di ieri.