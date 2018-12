Sport



As Lucchese Libertas, vittorie casalinghe per Giovanissimi Nazionali e Juniores

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:01

Sconfitta casalinga per 1 a 0 per gli Allievi Nazionali contro l’Arzachena. Mister Graziani ha schierato Cantini, Bertonelli, Pardini, Campani, Petrini, Del Dotto, Pieretti, Del Tosso, Maggi, Giuliani e Dal Poggetto. I rossoneri non sono riusciti a recuperare il gol di Fossati su punizione. Meritata e convincente vittoria per 2 a 0 invece per i Giovanissimi Nazionali grazie alla bella doppietta di Princiotta. Mister Michele Amaducci ha deciso di mandare in campo Labozzetta, Bertoncini (Pantaleoni), Bernardeschi, Valdrighi (Pucci), Santelli, Buchignani, Tomei, Rossi (Turri), Diouf (De Blasio), Vaselli (Doroni) e Princiotta (Mauro). Secco ed importante successo anche per gli Allievi Provinciali di Michele Bruno, che hanno battuto per 2 a 0 il Pescia con i gol di Gradi e Fruzzetti. Bruno ha convocato Toselli, Lunardi, Cavani, El Bahja, Velani, Cinelli, Gradi, Rosso, Cantini, Montemagni, Godano, Fruzzetti, Del Gaudio e Andreini. Bel pareggio ricco di gol per i Giovanissimi Regionali contro la Pistoiese per 2 a 2, con i due gol realizzati da Tommaso Becucci. Questi i convocati da Maurizio Gherrdini: Aiazzi, Bartolini, Batistini, D. Becucci, T. Becucci, Borgogni, Brienza, Bucciantini, Cavicchi, Giunti, Harusha, Innocenti, Limberti, Luimenttra, Mencarelli, Murtore, Plaka, Rus, Salvadori e Tatini. Pareggio per 1 a 1 con gli shootout per gli Esordienti Regionali nel match casalingo contro la Pistoiese. Augusto Spapani ha schierato nel primo tempo Cocchi, Scozzari, Pierantini, L. Santini, Vivarelli, Vannuzzi, Papi, Nannucchi, e Basso. Nel secondo tempo sono entrati anche Francioni, Bulleri, Biagiotti, S. Santini e Carlesi. Gli Esordienti A 9 invece hanno perso per 4 a 2 contro la Pieve San Paolo. Mister Bonelli aveva a disposizione Mugnaini, Mema, Villoresi, Calamai, Mazzotta, Barbieri, Ballini, Rossi, Lazzeretti, Degl’Innocenti, Colzi, Taraj, Di Sessa e Poltri. Per i rossoneri è andato in gol Degl’Innocenti. Successo casalingo per la formazione Juniores della Libertas Femminile, che ha battuto per 2 a 1 il Rinascita Doccia. Le reti sono state realizzate da Bartelloni e Buratti. Queste le rafazze che mister Elena Bruno ha schierato: Marinai, Martini, Buratti, Mariotti, A. Barsotti (Giorgetti), V. Barsotti, Gabrielli, Vergaro, Ciari, Bartelloni, Moriconi. Buona la prestazione delle Pulcine che hanno affrontato il Lucca Academy Tau. Ecco le rossonere a disposizione di Francesca Marchi: Labozzetta, R. Masini, S. Masini, Tempesti, Giannotti, Nisi e Mosca. Le piccoline dei Primi Calci hanno invece preso parte ad un quadrangolare a Prato. Hanno riposato le Giovanissime.