Black Mamba a quota dieci cinture nere

mercoledì, 5 dicembre 2018, 07:44

Sabato a Tegoleto (Ar) si sono svolti gli ostici esami regionali per il grado di cintura nera e dan successivi di Taekwondo. La Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori aveva presentato cinque candidati, di cui tre per il grado di cintura nera (D.Pardini, M.Giacomelli, A.Picchi), una per il grado di secondo Poom (M.Morotti) ed uno per il terzo dan (M.Benedetti).

Proprio oggi è arrivata l'ufficialità da parte del Comitato Regionale Taekwondo Toscana dell'esito positivo per gli esami di tutti i candidati lucchesi. Dopo soli 4 anni di attività indipendente, il maestro Francesco Palladino, c.t. della società lucchese, è riuscito a formare ben 10 cinture nere dimostrando il fruttuoso lavoro svolto in palestra non solo nel settore agonistico.

Altra grande ufficialità pervenuta questa volta direttamente dalla sede centrale della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) è stata quella della promozione del maestro Palladino al grado di Istruttore (allenatore di secondo livello) a seguito dell'esame teorico-pratico tenutosi a Formia (Lt) il 18 novembre.