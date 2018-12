Sport



Bowling: le giocatrici dell'Astroline Lucca portano la Toscana ai vertici nazionali

lunedì, 3 dicembre 2018, 17:57

In terra bolognese, nella finale Italiana di bowling categoria Esordienti (maschile e femminile) che si è disputata nei giorni scorsi, dal 30 novembre al 2 dicembre presso il “Renobowling” di Casalecchio di Reno, le tre ragazze convocate dell'Asdbt Astroline Lucca, hanno tenuto alto il nome della Toscana ed anche della città di Lucca, facendo una vera incetta di medaglie con piazzamenti di assoluto rilievo. Le bowlers lucchesi, che si allenano sulle piste del “Bowling Lucca” a S. Vito e che in questa competizione nazionale facevano appunto parte delle rappresentativa Toscana, hanno portato a casa ben due medaglie d’argento e un bronzo. Veronica Baldi, Benedetta Crudo e Chiara Nucci (di cui anche Giulia Giorgione della All Star Team rientrava nel team) hanno conquistato il titolo di vice campionesse italiane, nel torneo “tris” battute nella finalissima dalla formazione dell'Emilia Romagna, ma davanti a quella della Campania. Nel torneo “doppio” sono salite nuovamente sul secondo gradino del podio, conquistando quindi ancora un argento: Veronica Baldi e Chiara Nucci che nella finale sono state di nuovo battute dal team dell’Emilia Romagna, che indubbiamente ha saputo sfruttare, come si direbbe in gergo calcistico, il fattore campo e davanti alla Lombardia. Il bronzo invece è arrivato nel singolo con Veronica Baldi che per soli tre birilli non è riuscita ad accedere alla finalissima, riuscendo però a salire sul podio, anche se sul gradino più basso, ma sempre con grande soddisfazione. Infine da segnalare che nel maschile, la Toscana, è arrivata alla finalissima nel singolo con Massimiliano Gambicorti degli All Star di Fornacette

"Nel complesso le prestazioni delle nostre atlete in queste finali – afferma il tecnico dell’Astroline Lucca, Pier Francesco Franchini - sono state più che soddisfacenti, tanto più che specialmente queste nostre giovani atlete, il prossimo anno, saliranno nella categoria superiore, agonistica".