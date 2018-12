Campionati Regionali Indoor di Dressage e Paradressage 2018: medaglia d'oro a Francesco Filippo Grassini

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 dicembre 2018, 09:56

Dopo la vittoria ottenuta contro il Valdisieve è giunto il momento di tornare a giocare al Palasport, dove sabato 15, verranno a far visita alla Geonova i ragazzi della Endiasfalti di Agliana

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:36

Una stagione decisamente intensa, lunga e dispendiosa, un'annata vissuta sempre ad altissimi livelli per i pugili lucchesi che superano ampiamente i centocinquanta combattimenti disputati sui ring di tutta la Penisola, ma anche all'estero in tornei, campionati e titoli

martedì, 11 dicembre 2018, 22:40

Il Ct Lucca Vicopelago è il primo circolo in Italia come Standard School e in quinta posizione nella classifica generale assoluta del panorama nazionale, dietro solo a circoli con qualifiche e possibilità superiori

martedì, 11 dicembre 2018, 22:37

Risconti positivi per le Peugeot 208 del team lucchese, affidate a due equipaggi all'esordio nella gara brianzola: lo spezzino Claudio Arzà ed il lucchese Massimo Moriconi veleggiano nelle zone di centro classifica dell'affollata ed iper-competitiva classe R5, il modenese Manuel Milioli e la reggiana Silvia Maletti crescono prova dopo prova

martedì, 11 dicembre 2018, 15:47

Il giovane lucchese, reduce da una esaltante e formativa esperienza dello "shoot-out" Federale, finirà l'anno come fece lo scorso anno, ritrovando la Peugeot 208 R2 sulle strade della gara sulla "Riviera di Ulisse". Al suo fianco, per la prima volta, la copilota spezzina Simona Righetti.

martedì, 11 dicembre 2018, 14:13

Volata in solitaria per Daniele Del Nista alla prima prova del Grand Prix Fidaltoscana di corsa campestre a Fossone, dove sotto un sole quasi primaverile il runner biancoceleste taglia il traguardo della corsa competitiva di 5 km in prima posizione assoluta davanti a Luca Lemmi (Atletica Livorno) e Giovanni Boccoli...