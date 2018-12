Derby di prima categoria, perde il Tau Calcio contro l'Orentano

Altri articoli in Sport

domenica, 16 dicembre 2018, 20:10

Lucca vince e porta a casa con merito l'ultimo atto casalingo col 2018. La gara non è mai in discussione e solo un piccolo black-out nel finale riduce il gap a 11 punti di scarto

domenica, 16 dicembre 2018, 18:28

La nuova squadra, il 15 dicembre, è scesa in campo nella prima di campionato di Prima Divisione Maschile e gli atleti del coach Gigante, subito in trasferta in terra labronica e sono andati ad espugnare il campo del Torretta Volley Livorno, vincendo con il punteggio netto di 3-0

domenica, 16 dicembre 2018, 10:00

Buona prestazione delle senior spring che mancano per poco l'impresa di fermare la corrazzata Jolly Acli Basket, in una partita avara di canestri, ma ricca di emozioni e continui sorpassi

domenica, 16 dicembre 2018, 09:50

Ora il terzo posto è per l'Endiasfalti, alla Geonova non resta che fare quadrato, trarre stimoli e spunti da questa sconfitta ed archiviarla velocemente per concentrarsi sul prossimo appuntamento con il forte Castelfiorentino, confidando di poter recuperare il capitano Romano

venerdì, 14 dicembre 2018, 22:04

Dopo la bella prova offerta ieri sera, 1-1 contro la quotata Pro Vercelli, altra giornata positiva, questa volta per ragioni extra campo, per la Lucchese, tornata immediatamente al lavoro per preparare la complicata trasferta di Piacenza

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:51

“Mi ritorni in mente - Lucchese tra storia e leggenda”, libro scritto da Luca Tronchetti e Duccio Casini, sarà presentato a Villa Bottini lunedì 17 dicembre alle 17,30 alla presenza di molti dei protagonisti del calcio rossonero di oggi e di ieri