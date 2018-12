Sport



Due i portacolori di Maranello Corse al via del Monza Rally Show

lunedì, 3 dicembre 2018, 21:47

L'evento brianzolo, tradizionale appuntamento di fine stagione, vedrà tra i propri partecipanti il modenese Manuel Milioli (Peugeot 208 classe R5) ed il trentino Maurizio Visintainer, atteso tra i protagonisti della gara storica su BMW M3.

Ci sono occasioni nelle quali l'importante è, davvero, solo partecipare. Per il gusto di esserci, per il piacere di far parte di una manifestazione di respiro nazionale. È con questo spirito che i portacolori di Maranello Corse, l'emiliano Manuel Milioli ed il trentino Maurizio Visintainer, affronteranno il Monza Rally Show: sul leggendario circuito monzese, per un week-end teatro di spettacolari sfide tra campioni dei rally, degli altri sport motoristici (Valentino Rossi su tutti) e vip mondani, i due gentleman driver della scuderia modenese spingeranno sul gas delle rispettive vetture per offrire il loro contributo in termini di spettacolo; il risultato, una tantum, non sarà il parametro in base al quale valutare la partecipazione all'evento. Nonostante questo, ovviamente, i due piloti si daranno da fare anche per togliersi qualche soddisfazione.

Il sassolese Manuel Milioli, affiancato dalla scandianese Siliva Maletti, correrà con una Peugeot 208 di classe R5 allestita da MM Motorsport: auto già usata in queste ultime due stagioni, seppure con il contagocce, mentre a rappresentare un'incognita assoluta è la gara monzese, mai disputata in passato. Diverso lo scenario agonistico che attende Visintainer, reduce da una buonissima partecipazione al Rally Show di dodici mesi fa (quinto di raggruppamento ed undicesimo assoluto): Maurizio disputerà la gara Historic con la propria BMW M3, sempre con lo svizzero di Modena 'Fiore' alle note, e promette di essere ancora una volta buon protagonista della corsa riservata alle auto-storiche. Il Monza Rally Show scatterà alle 16 di venerdì 7 dicembre per concludersi nel primo pomeriggio di domenica; il rally moderno prevede un percorso di 156 km (144 cronometrati), quello storico si disputerà su 121 km, 108 dei quali cronometrati.