Frecce e Bandiere di Natale a Lucca

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:38

Nuovo arrivo eccellente in casa Virtus che, in vista della nuova stagione sportiva, si assicura un pezzo da novanta dell’atletica leggera italiana. Stiamo parlando di Andrea Pacitto, specialista nei 110 metri ad ostacoli che da oggi gareggerà sulle piste di atletica in maglia biancoceleste

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:33

È stato presentato a Palazzo Orsetti un evento rilevante per Lucca: dal 7 al 9 dicembre, infatti, la città sarà a disposizione di tennisti e appassionati ospitando al Palasport le finali dei campionati italiani

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:23

Anche la nostra città ha ospitato il grande evento, sostenuto da F.I.B.A. Europa e Euroleague Basketball, la Special Olympics European Basketball Week giunta alla 15^ edizione che si è sviluppata dal 24 novembre al 2 dicembre

mercoledì, 5 dicembre 2018, 07:44

Sabato a Tegoleto (Ar) si sono svolti gli ostici esami regionali per il grado di cintura nera e dan successivi di Taekwondo. La Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori aveva presentato cinque candidati, di cui tre per il grado di cintura nera (D.Pardini, M.Giacomelli, A.Picchi), una per il grado...

martedì, 4 dicembre 2018, 17:32

Sono Paolo Andreucci, Stefano Martinelli e Mauro Lenci i tre piloti-atleti lucchesi a essere premiati per il merito sportivo e il valore atletico. Anche l'Automobile Club di Lucca, infatti, era presente alla Giornata olimpica – Festa provinciale dello sport 2018, organizzata dal CONI al Teatro Manzoni di Massarosa

lunedì, 3 dicembre 2018, 21:47

L'evento brianzolo, tradizionale appuntamento di fine stagione, vedrà tra i propri partecipanti il modenese Manuel Milioli (Peugeot 208 classe R5) ed il trentino Maurizio Visintainer, atteso tra i protagonisti della gara storica su BMW M3