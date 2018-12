Sport



Gara esterna a Riccione per la Libertas Femminile

sabato, 1 dicembre 2018, 13:47

Domenica alle 14,30 impegno esterno per la prima squadra della Libertas Femminile che affronta il Riccione. Le ragazze di mister Elena Bruno sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo le battute d’arresto arrivate fino ad ora sempre al termine di buone prestazioni, costellate però da errori difensivi che troppo spesso sono costati molto cari. Durante la settimana le rossonere si sono allenate molto intensamente ed hanno cercato di analizzare certe disattenzioni. Sicuramente domenica l’obbiettivo è quello di conquistare un risultato positivo contro una diretta concorrente. Elena Bruno lo sa e per motivo ha cercato di motivare al massimo le sue giocatrici.

“E’ vero – ha commentato il tecnico rossonero – siamo alla ricerca del primo risultato positivo, ma come ho avuto modo di dire in diverse occasioni alle ragazze per noi non contano i risultati, ma le prestazioni e la crescita della squadra. Noi stiamo costruendo un progetto ambizioso e destinato a durare nel tempo. Siamo partiti dalle fondamenta e continuando a lavorare seriamente e con dedizione come stiamo facendo alla lunga arriveranno anche i risultati a premiarci. Intanto cerchiamo di affrontare una gara alla volta, cercando sempre di dare il massimo e di giocare come sappiamo fare. Le ragazze sono molto motivate e sono certa che faranno un’ottima gara”. Il match tra Riccione e Libertas Femminile sarà diretto da Menozzi di Treviso.