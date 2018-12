Sport



Geonova alla prova Valdisieve

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:31

Meno quattro al termine del girone di andata di un campionato di C Gold che pare correre molto veloce. Sabato 8 dicembre a Pontassieve si giocherà la decima giornata, l'avversario è il Valdisieve, una buona squadra alla quale forse il decimo posto in classifica sta un po' stretto.

Ha solo sei punti, ma è una squadra che non ha mai incassato parziali pesanti come altre hanno subito, la loro peggiore sconfitta patita è recente, nove i punti presi nella settima giornata contro il difficile Montale.

I loro migliori "Top Player" sono Occhini con 148 punti all'attivo, davanti al nostro capitano Romano a quota 142 nella classifica generale e Rossi con un più modesto 'score' di 80 punti.

In casa Geonova la settima è scorsa con i soliti ritmi e nel perfezionamento dei vari moduli di gioco, perché nulla sia lasciato al caso, ogni partita, da quella che sulla carta potrebbe sembrare semplice, alla più complicata deve essere giocata per ottenere il massimo risultato.

Come dicevamo è un campionato veloce, dove per adesso le due compagini fiorentine non danno nessun segnale di cedimento e la Geonova, dal canto suo, non può permettersi altri passi falsi.

"Il Valdisieve, da senpre, è per noi un avversario ostico, ma non solo per noi direi, anche il Pino Firenze ha faticato per aver ragione del Valdisieve. Sappiamo che troveremo un clima non proprio favorevole, la loro squadra è formata da un gruppo di ragazzi che gioca insieme da diverso tempo, quest'anno si è rinnovato pochissimo, ha inserito solo qualche giovane, poi hanno avuto il rientro di Michelacci, un ottimo giocatore, anche se fermo da qualche anno, ha portato al Valdisieve solidità ed esperienza, in questo campionato, loro hanno subito forse qualche sconfitta di troppo e quelle subite se le sono giocate fino alla sirena, in casa sono ancora più temibili e noi per uscirne con i due punti, dovremmo riuscire a fare una partita perfetta e sui livelli delle ultime giocate"

Questo, quanto coach Piazza dice sulla prossima partita, per chi vuole seguire la Geonova in trasferta, l'appuntamento è alla Palestra Balducci di Pontassieve per sabato 8 dicembre alle ore 18:30

