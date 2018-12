Sport



Geonova chiude l'anno in trasferta

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:20

Ultima partita dell'anno e con buona probabilità di indovinarci una delle partite più difficili di tutto il campionato.

La Geonova chiuderà l'anno in trasferta, al palazzetto comunale di Via Roosvelt, in terra fiorentina e dovrà vedersela con il Solettificio Manetti Castelfiorentino, seconda in classifica fin dall'inizio del campionato per aver perso una sola partita contro il forte Pino Dragons.

Dando un occhio ai soliti numeri le due squadre sono abbastanza speculari come rendimento, anche se poi sul campo praticano due tipi di gioco differenti, ambedue però redditizi, vista la vicinissima posizione di classifica, sarà quindi l'occasione per un confronto diretto e per cominciare a stabilire le gerarchie.

Nel Catelfiorentino non ci sono atleti che emergono particolarmente, giusto il solo Tozzi si trova nella classifica realizzatori sulla piazza n° 10 con 173 punti, ma hanno una coralità di bravi giocatori, molto versatili che alla fine fanno la differenza, per citarne qualcuno, Delli Carri, Terrosi, Zani.

Sempre rovistando tra i numeri viene fuori che la Geonova fino ad adesso ha segnato 880 punti contro gli 861 degli avversari, ma ne ha presi 734 contro i 666 del Castelfiorentino, da qui si capisce la preoccupazione di Piazza nel suo inciso

"La partita di domenica a Castelfiorentino è quella che precede le vacanze di Natale, ci piacerebbe andare in pausa con una bella prestazione, abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo la sconfitta con Agliana, ma sappiamo che l'avversario è molto difficile, è una squadra molto particolare che gioca una bella pallacanestro e sono molto bravi ad utilizzare gli spazi perché hanno pochi giocatori interni.

Giocano spesso con cinque giocatori sul perimetro e quindi la difficoltà nostra sarà nel marcare il loro "mezzi lunghi" bravi ad aprirsi a penetrare ed anche a tirare da tre punti, dovremmo fare una grande partita difensiva ed è quello su cui ci stiamo preparando."

Appuntamento domenica 23 dicembre a Castelfiorentino con fischio di inizio alle 18.

