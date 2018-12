Sport



Geonova perde di misura contro Agliana

domenica, 16 dicembre 2018, 09:50

80-83



Geonova: Zita 6, Romano 3, Tempestini 16, Barsanti 26, Nesi 7, Puccinelli , Simonetti , Tessitori 18, Pagni 4, Redini , Pierini , Santini. All Piazza Vice Puschi Ass Chiarello

Agliana: Zaccariello 6, De Leonardo , Bogani 19, Rossi 14, Razzoli , Nieri 22, Tuci 9, Cantrè 2, Cavicchi 8, Salvi 3. All Mannelli Vice Toccafondi

32/26 – 16/16 – 16/10 – 17/31

32/26 – 47/42 – 63/52 – 80/83

Era una partita importantissima per ambedue le compagini, per una Geonova impegnata a tenere il passo del duo fiorentino, e per una Agliana alla quale si prospettava la possibilità di inserirsi nelle posizioni d'onore della classifica.

Sono i giallo/verdi che danno il via al counter del tabellone segnando i primi due punti, la risposta della Geonova non tarda, Romano sfodera subito le sue doti, infilandola da tre, purtroppo al momento di toccare di nuovo terra qualcosa va male e si accascia tra le smorfie di dolore che la caviglia destra gli procura, uscirà dal campo per non farvi più rientro.

Zita prosegue quanto iniziato dal capitano, per gli ospiti sono invece Bogani e Cavicchi che scaldano la retina della Geonova, è una partita vivace e veloce con continui ribaltamenti di fronte.

E' l'ottavo quando coach Piazza sul 22/17 manda in campo Andrea Barsanti, poco più di trenta secondi ed è sua la tripla per il 25/17, da qui in poi sarà lui a spingere a suon di canestri la squadra.

Nel secondo quarto il coach riparte con un nuovo quintetto, in campo Santini, Barsanti, Pierini, Nesi e Zita, gli ospiti con Salvi, Cavicchi, Tuci, Nieri che risulterà alla fine il migliore in campo per l'Agliana e infine Zaccariello.

E' un secondo quarto diverso dall'inizio partita, le percentuali al tiro sono calate drasticamente, alla fine saranno sedici i punti fatti dalle due franchigie, un parziale ben lontano dal primo realizzato.

L'Agliana dà l'impressione di crederci maggiormente, usa la sua fisicità su ogni pallone che circola sul parquet, fino ad impattare a quota 31, la Geonova regge il colpo e grazie a tre liberi firmati Barsanti 34/33 torna avanti, poi una tripla di Barsanti i canestri di Nesi, Tessitori e Tempestini portano i bianco/rossi al riposo sul più cinque.

La ripresa inizia sotto il segno di Tessitori, sei i punti realizzati in rapida successione, 53/41, ma è una ripresa difficile avara di canestri, solo nel finale di tempo si segna con una certa continuità.

Barsanti è ancora sul parquet, saranno 27 i minuti giocati, sua la tripla del più nove, i ragazzi di Piazza provano ad andare via, gli ospiti però non sembrano troppo preoccupati, un fallo su Barsanti permettono al bomber di andare in lunetta e portare sul più 11 il vantaggio a fine terzo quarto.

Il rientro in campo per l'ultimo tempino è quasi drammatico per i padroni di casa, Tessitori sbaglia da sotto, Santini sbaglia da tre, Barsanti perde palla, poi sbaglia dall'arco, Tessitori sbaglia due liberi mentre gli ospiti fanno il countdown, meno 8, meno 6, meno 4, meno 2, pareggio...

La Geonova continua a sbagliare e l'Agliana passa, sono riusciti quasi nell'impossibile infilando un break da 0/14 che segnerà irrimediabilmente le sorti della partita, da qui in avanti i ragazzi di Piazza rincorreranno gli avversari fino ad un concitato finale in cerca di un over time per recuperare una partita buttata via nei primi minuti dell'ultima frazione di gioco, il parziale la dice lunga su quanto è accaduto in campo, 17/31.

Alla fine è stato un debutto dolce/amaro per Andrea Barsanti, a mitigare l'amarezza della sconfitta ci sono i 26 punti realizzati, in doppia cifra anche Tessitori e Tempestini, per gli ospiti, Rossi, Bogani e Tuci, ora il terzo posto è per l'Endiasfalti, alla Geonova non resta che fare quadrato, trarre stimoli e spunti da questa sconfitta ed archiviarla velocemente per concentrarsi sul prossimo appuntamento con il forte Castelfiorentino, confidando di poter recuperare il capitano Romano.