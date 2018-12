Sport



Geonova vince contro Valdisieve

domenica, 9 dicembre 2018, 00:51

Valdisieve - Geonova

18/22 – 15/18 – 16/12 – 21/25

18/22 – 33/40 – 49/53 – 70/78

VALDISIEVE: Coccia 8, Cianchi 7, Piccini C 2, Occhini 2, Niccoli 8, Piccini N 2, Michelacci 6, Rossi 18, Saldarelli, Bianchi 5, Municchi 9, Bongini 3. All. Pescioli Vice Gemmi

GEONOVA: Zita 4, Nesi 13, Tessitori 17, Pagni 6, Romano 27, Barsanti , Simonetti , Redini , Pierini 2, Tempestini 9. All Piazza Vice Chiarello Ass. Puschi

La Geonova si presenta al suo decimo appuntamento di campionato senza Russo e Puccinelli, sostituiti da due giovanissimi, Simonetti e Redini

Quella con il Valdisieve non è stata una delle partite più semplici e neanche una delle più belle, i ragazzi di Piazza hanno sempre condotto la gara fin dal primo minuto aggiudicandosi, tre dei quattro tempi di gioco, stando sempre sul chi vive, senza poter mai permettersi di adagiarsi un solo secondo.

Alla fine ne è venuta fuori una partita fisica, difficile da giocare e anche da arbitrare, con episodi in campo che alla fine hanno alzato la tensione, aumentandone la difficoltà.

Capitan Romano è stato l'indiscusso leader della partita, sue 5 triple,17 rimbalzi, 100% sui liberi con 8/8 e 27 punti, non da meno Tessitori con 17 punti e Nesi con 13 punti e un ottimo 9/10 dai liberi, sempre dalla lunetta 7/8 per Tempestini.

La partita

Quintetto classico per la Geonova Tessitori, Romano, Pagni, Zita, Nesi, per il Valdisieve in campo Piccini, Bianchi, Occhini, Cianchi, Coccia.

Palla in aria e dopo 4 secondi Tessitori va a canestro, poi Pagni e Romano, dalla sponda Valdisieve sono Cianchi e Bianchi che rispondono alle incursioni dei ragazzi di Piazza, Occhini si infortuna, ed è costretto lasciare il campo per non farvi più rientro.

E' un primo quarto dai continui ribaltamenti di fronte, giocato sostanzialmente alla pari con un Romano che spicca per due triple realizzate in una manciata di secondi.

A 60 secondi alla prima sirena va in lunetta il navigato Michelacci che accorcia per il meno due, tre secondi al riposo ed è Pagni che risponde a Michelacci per il 18/22.

Nel secondo quarto è un sontuoso Romano che guida la squadra, sua la tripla del più nove ai cinque minuti del secondo tempino.

Al capitano bianco/rosso risponde Coccia da fuori per tre punti che portano ossigeno ai padroni di casa, è sempre Coccia il protagonista, questa volta in negativo, rimedia un tecnico che manda Romano in lunetta per il più sette, le attenzioni del Valdisieve ora sono tutte per il capitano con il risultato di spedirlo una volta in più ai liberi.

Rossi e Michelacci accorciano, ma per fermare la spinta della Geonova ricorrono spesso al fallo, tensione anche in panchina, Pescioli rimedia un tecnico e Romano stasera non perdona, due su due per il 33/41 e tutti negli spogliatoi.

Il gioco riprende sulla falsa riga dei due quarti precedenti, Romano e Tessitori intanto si sono portati in doppia cifra, per i padroni di casa è Municchi e Rossi che spingono forte fino a tornare al meno due

Davvero impossibile rilassarsi con il Valdisieve, Cianchi va ai liberi, uno su due per lui, 46/47 il punteggio, Municchi scatenato da fuori area segna il momentaneo sorpasso per il Valdisieve, ancora fallo e Tempestini va su una linea dei liberi ormai diventata incadescente per il pareggio sul 49 pari, Romano riporta il vantaggio a più due e Nesi ai 10 secondi dalla penultima sirena sul più quattro.

L'ultimo quarto si apre con l'ennesimo fallo e con i bianco/rossi di nuovo ai liberi, è difficile giocare e prendere ritmo con questi continui stop and go, la partita va avanti ma di gioco se ne vede poco, devono trascorre cinque minuti per vederne un pò, Tessitori in sospensione e Romano, prima da fuori, poi dall'area piccola portano la squadra sul più nove, 59/68

Al Rientro in campo è Rossi poi Coccia da tre che accorciano il gap, ma questa sera è il capitano che detta le regole, una bomba dagli oltre sei metri ristabilisce le distanze, manca poco meno di un minuto e Niccoli con una tripla prova a riavvicinarsi, Cianchi la mette per il meno sei e commette fallo su Tempestini, due su due, la palla è in mano agli ospiti, ma di tempo non ce n'è più, la sirena manda tutti negli spogliatoi, in alto sulla parete il tabellone dice 70/78, i due punti in palio sono per la Geonova !