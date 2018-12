Gesam a Torino per continuare la striscia vincente

Altri articoli in Sport

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:38

In un campionato che ogni settimana si arricchisce di nuovi capitoli che poco riguardano il rettangolo verde, vedi le ulteriori penalità in arrivo per Pro Piacenza e Cuneo per i mancati pagamenti degli stipendi di settembre-ottobre, la Lucchese è chiamata a spezzare quella striscia di sette match senza vittorie

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:24

Qualche giorno fa sono stati sorteggiati gli incroci per gli Ottavi di Finale della Champions League 2018-2019 e il quadro che si è tracciato è stato a dir poco sorprendente. Se alla Juve forse non poteva andare peggio, visto l’avversario ostico con cui si dovrà scontare, alla Roma è andata...

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:20

La Geonova chiuderà l'anno al palazzetto comunale di Via Roosvelt, in terra fiorentina e dovrà vedersela con il Solettificio Manetti Castelfiorentino, seconda in classifica fin dall'inizio del campionato per aver perso una sola partita contro il forte Pino Dragons

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:18

Dopo una stagione molto soddisfacente al Team Trevigiani, l’ex professionista ed ex campione ucraino Volodymyr Starchyk torna nella squadra che lo ha lanciato dapprima come ciclista professionista e poi come direttore sportivo

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:14

La giornata è iniziata tra giochi e prove di abilità, a dare una mano a questi piccoli campioni per districarsi tra giochi e prove di abilità con il pallone c'era anche un piccolo gruppo di giocatori della prima squadra, Pierini, Romano. Tempestini e Barsanti, per i minuscoli atleti trovarsi a...

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:21

È arrivata in questi giorni alla sede della asd Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori la notizia della promozione al grado di allenatore dell'atleta Valentina Bianchini che ha sostenuto l'esame a Formia (Lt) il 2 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti