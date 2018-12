Sport



Grande successo per una Flying Run di alto livello: Jamali precede Del Nista

domenica, 30 dicembre 2018, 16:13

Grande successo, questa mattina nel centro storico, per la seconda edizione della Flying Run, la corsa competitiva e non, organizzata dal locale gruppo sportivo Seventies Running Team. Quasi 500 sono stati gli iscritti alla gara di 10 km, ma tanti anche coloro che hanno preso parte alla distanza, non competitiva, di 5 km. Pienamente raggiunto lo scopo della giornata, quello di raccogliere fondi destinati a “Light It Up Blue Lucca” impegnata per la sensibilizzazione sul fenomeno dell’autismo e L’Allegra Brigata, rivolta in particolare alle persone con difficoltà intellettive e relazionali, ma anche quello di ricordare due atlete prematuramente scomparse, Amelia Coli e Ketty Gabriellini.

La gara, come detto, ha richiamato tanti atleti, anche di alto livello, un po' da tutta la regione e non solo. In campo maschile gara spettacolare grazie alla presenza dei migliori specialisti toscani. La vittoria è andata a Jilali Jamali del G.P. Parco Alpi Apuane con il tempo di 31:09, che ha battuto l’idolo di casa Daniele Del Nista (31:12). Terzo posto per il forte Midar della Podistica Castelfranchese (32:18), davanti al giovane Girma Castelli (G.S. Orecchiella) in 32:36 e ad Andrea Cavallini (G.P. Parco Alpi Apuane) 32:37. Tra gli atleti di casa posizioni di prestigio per: 9° Daniele Rubino (Alpi Apuane), 10° Federico Matteoni (G.S. Orecchiella), 11° Alessandro Ristori (Lucca Marathon), 16° Simone Pierotti (G.S. Orecchiella), 19° Igor Marracci (Alpi Apuane), 20° Dante Giampaoli (Canapino).

In campo femminile vince l’inglese Sarah Cumben con il tempo di 37:45 davanti ad Andrea Salas Palma (G.S. Orecchiella) in 38:45 e Denise Cavallini (G.S. Lammari), 4° Simona Carradossi (G.S. Orecchiella).