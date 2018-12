Sport



I ragazzi della palestra Samurai sugli scudi

lunedì, 24 dicembre 2018, 19:31

Il 16 dicembre si è svolta a La Spezia una gara regionale di karate per bambini e adulti over 35. Alla presenza di numerosi atleti, i ragazzi della Palestra Samurai di Lucca si sono distinti conquistando diverse volte il podio nella specialità kata.

Bene anche nella categoria adulti over 35, in cui gli allievi hanno conquistato dei buoni piazzamenti. Gli atleti Edoardo Pieri (cintura arancione), Arianna Lombardi (cintura verde) e Romeo Scaglione (cintura blu) si sono aggiudicati il secondo posto nelle rispettive categorie gareggiando con atleti anche di grado superiore.

Per quanto riguarda le altre cinture arancioni, hanno ottenuto il terzo posto Andrea Barsanti e Matteo Manobianco mentre Gabriele Barsanti e Fabio Mango (cinture arancioni) si sono dovuti accontentare del quarto posto.

Da sottolineare anche le buone prove nella specialità kumite di Gabriele Belluomini e di Romeo Scaglione entrambi cintura blu) che pur non arrivando al podio hanno espresso le loro potenzialità.Grande soddisfazione per gli istruttori che hanno lavorato duramente per preparare gli atleti a questo appuntamento agonistico e per il maestro Marino Lombardi che ancora una volta porta la Samurai di Lucca al raggiungimento di nuovi successi.