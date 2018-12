Sport



Il volley maschile ritorna a Lucca

domenica, 16 dicembre 2018, 18:28

Il volley maschile ritorna a Lucca a livello toscano, giocando in Prima Divisione e subito con un bel risultato, grazie alla collaborazione avviata tra i due presidenti Roy Tocchini del Volley Porcari e Roberto Alfavelli del Volley Pantera che, nel giugno di quest’anno, hanno voluto intraprendere assieme questo progetto per riportare nuovamente dopo anni il volley maschile a giocare per la nostra città.

Per questo progetto e chiamando la squadra: Volley 2P - Pantera/Porcari (con iscrizione codice Pantera) i due presidenti hanno voluto coinvolgere il coach Maurizio Gigante, che nel settore maschile, già in passato aveva ottenuto ottimi risultati, ed il quale, dopo aver valutato e testato un gruppo di 25 atleti, ne ha selezionati 16 tra cui tre giovanissimi di buone capacità di apprendimento.

La nuova squadra, il 15 dicembre, è scesa in campo nella prima di campionato di Prima Divisione Maschile e gli atleti del coach Gigante, subito in trasferta in terra labronica e sono andati ad espugnare il campo del Torretta Volley Livorno, vincendo con il punteggio netto di 3-0, imponendo ritmo e gioco e chiudendo i parziali lasciando ben poco spazio ai padroni di casa rimasti a: 8, 14 e 15. Impeccabile la condotta arbitraria di gara del direttore designato per questa gara la sig.na Simona Cutruzzula.

Quindi buona la prima per la neo società che, ha visto impegnati sul terreno labronico i volleisti: Jonathan Cortopassi secondo libero, Gianfranco Davini palleggiatore 1, Marco Farinelli opposto 13, Francesco Giambastiani centrale 6, Luca Giuliani opposto 1, Fabrizio La Rosa centrale 7, Lorenzo Menichetti schiacciatore 7, Matteo Petri schiacciatore 2, Tommaso Puccinelli libero, Leonardo Salani palleggiatore 2, Sebastian Scarafoni schiacciatore 4, Daniel Anfuso schiacciatore; non disponibili: Alessio Del Testa schiacciatore, Simone Pisani opposto, Salvatore Abrascia schiacciatore “infortunato”, Gabriele Micheloni centrale “infortunato”.

Il coach del Volley 2P - Pantera/Porcari Maurizio Gigante, a fine gara ha così commentato questa vittoria: <<Sono più che soddisfatto di ciò che hanno espresso in campo i miei ragazzi, i quali, se pur commettendo piccolissimi errori, hanno dimostrando di saper stare in campo e di proporre un bel gioco. Ora ci attende un mese di stop per le festività e il turno di riposo, dove continueremo a lavorare per ottimizzare il tutto. I presidenti Roberto Alfavelli, presente alla gara e Roy Tocchini, che è stato subito da me aggiornato sul risultato finale della gara, si sono congratulati per l’ottimo risultato ottenuto in trasferta>>.