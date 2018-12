Le Mura pronte per la sfida del PalaVesuvio

Altri articoli in Sport

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:26

E’ tutto pronto al Palatagliate per l’inizio delle finals a squadre di Serie A1 che vedranno opposte in campo maschile il Circolo Canottieri Aniene contro il Tennis Club Parioli, ed in campo femminile il Tennis Club Genova 1893 contro l’USD Tennis Beinasco

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:27

Un cocktail adrenalinico di fitness, divertimento e lifestyle, condito con sottofondi musicali irresistibili. In realtà non ha bisogno di molte presentazioni, perché è un metodo di allenamento così rivoluzionario che ha investito il mondo del wellness, catapultandolo in una dimensione unica

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:31

Meno quattro al termine del girone di andata di un campionato di C Gold che pare correre molto veloce. Sabato 8 dicembre a Pontassieve si giocherà la decima giornata, l'avversario è il Valdisieve, una buona squadra alla quale forse il decimo posto in classifica sta un po' stretto

venerdì, 7 dicembre 2018, 08:51

Sabato 8 dicembre sarà l’ultimo appuntamento del 2018 con Contrade San Paolino, con una giornata dedicata al tiro con la balestra e un corteggio storico insieme agli Sbandieratori Città di Lucca

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:38

Nuovo arrivo eccellente in casa Virtus che, in vista della nuova stagione sportiva, si assicura un pezzo da novanta dell’atletica leggera italiana. Stiamo parlando di Andrea Pacitto, specialista nei 110 metri ad ostacoli che da oggi gareggerà sulle piste di atletica in maglia biancoceleste

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:33

È stato presentato a Palazzo Orsetti un evento rilevante per Lucca: dal 7 al 9 dicembre, infatti, la città sarà a disposizione di tennisti e appassionati ospitando al Palasport le finali dei campionati italiani