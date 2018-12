Sport



Le Mura Spring, torna alla vittoria la serie B femminile

domenica, 2 dicembre 2018, 09:47

Le Mura Spring - Avvenire 2000 Rifredi 62-49

(16-14; 29-35; 43-44)

Le Mura Spring Lucca: Caloro, Viale 17, Cerri Ca. 2, Nottolini 2, Doda 5, Mandroni 4, Cerri Co., Mbeng 4, Bonciolini, Conti 8, Salvestrini 11, Masini 9. All.: Giannelli

Avvenire 2000 Rifredi: Livi 4, Argirò 3, Losi 8, Pitau, Pieretti 7, Marangoni, Vigna 6, Matteini 2, Trucioni 5, Fortini 14. All.: Cini.

Arbitri: Nocchi di Bientina e Marabotto di Piombino.

Torna alla vittoria la serie B Spring al termine di una partita con ripetuti sorpassi e che si decide nella seconda metà dell'ultimo quarto.



Prima frazione di gioco combattuta punto a punto, solo negli ultimi due minuti le lucchesi portano un minibreak 14-10, in parte ricucito allo scadere. Secondo quarto nel segno delle fiorentine che dopo due minuti sono sopra di tre ed allungano fino al +10, ma le padrone di casa accorciano sul finale (29-35).



Dopo l'intervallo lungo le lucchesi continuano a ricucire ed impattano sul 37 pari dopo 4 minuti. Il terzo quarto va avanti in equilibrio e si chiude con il minimo vantaggio ospite (43-44). La partita si decide nell'ultima frazione, le lucchesi accorciano decisamente le marcature in difesa e ripartono più velocemente. Dopo 5 minuti hanno piazzato un parziale di 8-0 che indirizza l'incontro, poi allungano fino alla sirena finale.

"Importante vittoria stasera - commenta coach Giannelli - sono contento per le ragazze. Stanno lavorando bene e la partita di oggi deve servire come stimolo per continuare così. Stiamo crescendo come gruppo, Staff e Giocatrici, e questo deve renderci sempre più consapevoli del nostro potenziale".

Prossimo impegno a Vado Ligure (SV) sabato 8 dicembre ore 20.45 contro Amatori Pall. Savona