Luca Panzani al "Ciocchetto": gara test con la Mitsubishi Space Star R5

mercoledì, 19 dicembre 2018, 08:57

La si può considerare un vero e proprio regalo di Natale, la partecipazione di Luca Panzani al Rally "Ciocchetto", questo fine settimana, il classico appuntamento rallistico di fine anno che si svolge interamente dentro la tenuta del Centro Turistico del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli.

Quella del pilota di Lucca (quest'anno finito settimo nel Campionato Italiano Rally, con soli cinque risultati utili su otto, e quarto nella classifica "asfalto"), sarà una partecipazione che "farà notizia", in quanto porterà in gara la Mitsubishi Space Star R5 della Top Gear, unico esemplare marciante in Italia.

Grazie anche al coinvolgimento della Pavel Group Panzani, che per l'occasione sarà affiancato da Alessia Bertagna, avrà il compito di collaborare nello sviluppo della vettura giapponese, arrivata in Italia da poco più di un anno. Verranno testate nuove soluzioni tecniche, evoluzioni sia per il motore che per il cambio oltre che per il set-up e proprio per quest'ultimo argomento sarà interessante conoscere i riscontri con gli pneumatici Hankook, il costruttore coreano del quale Panzani è pilota ufficiale in questo 2018.

"Posso proprio dire - dichiara Panzani - che Top Gear e Pavel Group mi hanno fatto un bel regalo di Natale! Mi hanno chiesto collaborazione per poter testare le diverse nuove soluzioni tecniche sulla Mitsubishi Space Star, una vettura tutta da scoprire. Sono felice, certamente, ma anche estremamente lusingato che abbiano pensato a me per svolgere un lavoro importante sulla vettura, certamente sarà un beneficio per loro ma anche un bagaglio di esperienza per me, anche perché avrò modo di utilizzare gli pneumatici Hankook su una macchina a me nuova. Ringrazio tutti per la fiducia riposta sul mio nome!".

L'evento avrà inizio nel tardo pomeriggio di venerdì 21 dicembre con la prima parte delle verifiche tecnico-sportive, con location la zona Stadio e la Locanda "Alla Posta" e le ricognizioni della superprova speciale, verifiche e ricognizioni che proseguiranno al sabato mattina. Partenza del "Il Ciocchetto Rally Event" sabato 22 dicembre alle ore 13.00 da Il Ciocco, con arrivo alle ore 19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.