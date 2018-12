Sport



Lucca protagonista della Special Olympics European Basketball Week

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:23

Anche la nostra città ha ospitato il grande evento, sostenuto da F.I.B.A. Europa e Euroleague Basketball, la Special Olympics European Basketball Week giunta alla 15° edizione che si è sviluppata dal 24 novembre al 2 dicembre. Questa manifestazione, che Special Olympics Europa Eurasia dedica interamente alla pallacanestro, ha coinvolto circa 19mila partecipanti di ben 35 paesi. Atleti con e senza disabilità intellettive, giocatori con tutti i livelli di capacità sono stati protagonisti di partite ed incontri a livello locale, regionale e nazionale per un totale di oltre 250 eventi d’inclusione sotto il canestro. In Italia la Special Olympics European Basketball Week 2018 ha avuto il patrocinio di: Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Basket Femminile, GIBA ed ha visto la partecipazione di almeno 4mila atleti con senza disabilità intellettive.

“La città di Lucca ne è stata protagonista, - spiega la direttore provinciale Special Olympics e coordinatore area tecnica de L’Allegra Brigata di Marlia, Claudia Maiorano - insieme al Basket Le Mura, al Polo Fermi-Giorgi e al team special olympics locale de L’Allegra Brigata.Nelle date del 26 e 27 novembre scorsi, due grandi eventi sono stati organizzati presso il PalaTagliate dove hanno visto coinvolte nove scuole medie e cinque scuole superiori. Sul parquet questi istituti scolastici si sono alternati in un torneo di basket inclusivo davvero coinvolgente, con lo scopo, che è anche quello di questa manifestazione europea, di incoraggiare ed ampliare le opportunità per i giovani con disabilità intellettive attraverso uno degli sport di squadra più amati al mondo, la pallacanestro. Inoltre una rappresentanza degli studenti, domenica passata, durante la partita di serie A1 femminile, Le Mura contro Venezia, oltre ad aver sostenuto la squadra di casa, hanno fatto il loro ingresso in campo con lo striscione rosso del #PlayUnified in apertura dell’incontro. L’evento ha assunto una valenza sociale e culturale che va oltre il momento sportivo per vincere – insieme - stereotipi e pregiudizi”.