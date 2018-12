Sport



Lucchese, restituiti tre punti. La Pantera sale al terzultimo posto

venerdì, 14 dicembre 2018, 22:04

di Michele Masotti

Dopo la bella prova offerta ieri sera, 1-1 contro la quotata Pro Vercelli, altra giornata positiva, questa volta per ragioni extra campo, per la Lucchese, tornata immediatamente al lavoro per preparare la complicata trasferta di Piacenza. La Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Pantera sulla maxi penalizzazione, -11 per le arcinote vicende estive, restituendo tre punti ai ragazzi di Giancarlo Favarin. I rossoneri, dunque, salgono a quota 12 lunghezze, lasciando così ad Arzachena e Pistoiese l’ultima posizione. Lucchese che, sebbene sia a pari punti con l’Albissola, è attualmente davanti alla matricola ligure per la migliore differenza reti (+5 contro -13 nda). Virtualmente i rossoneri sono davanti pure alla Pro Piacenza, che ha sì 15 punti ma è prossima a subire un -4, che la farebbe così scivolare a 11, per il mancato pagamento degli stipendi di luglio e agosto. La penalità, dunque, per i rossoneri passa da -11 a -8.

La Lucchese, comunque, non è intenzionata a fermarsi a questa riduzione in sede legale. “Ci spingeremo sino all’ultimo grado di giudizio possibile per far valere le nostre ragioni.” – è il parere dell’amministratore unico Carlo Bini, raggiunto telefonicamente dalla Gazzetta di Lucca- “Grazie alla famigerata banda bassotti rischiavamo di avere 15 punti da scontare: quattro ci sono stati abbonati per aver dimostrato la mancata continuità tra le due gestioni. Non nego, a dire la verità, che mi attendevo una riduzione maggiore.” Bini afferma con forza quanto fatto dall’attuale organigramma societario: “questa società, malgrado tutto e tutti, non hai mai saltato una singola mensilità degli stipendi: noi abbiamo la coscienza a posto. Mi auguro che questa sia un’ulteriore iniezione di fiducia per la squadra, che con i punti fatti sul campo sarebbe in zona play-off, per raggiungere il nostro obiettivo stagionale.”

Sono stati respinti, sempre per quanto riguarda il girone A, i ricorsi presentati da Arzachena e Cuneo.