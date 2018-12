Sport



Memorabile chiusura di stagione per Maranello Corse

domenica, 23 dicembre 2018, 22:09

Al rally del Ciocchetto, i modenesi Guglielmini-Panini sono tra i protagonisti assoluti: settimi assoluti, primi di gruppo N, classe N3 e due ruote motrici. Ottimo il rientro del lucchese Carlo Gabrielli, quinto di classe N3 (i due equipaggi nelle foto di Thomas Simonelli).

Il 2018 di Maranello Corse si conclude in linea con l'andamento dell'intera stagione: alla grande. A rendere indimenticabile l'atto di chiusura, andato in scena sulle strade lucchesi del Ciocco, nell'ambito del rally del Ciocchetto, sono stati i due equipaggi schierati dalla scuderia modenese in classe N3 (entrambi su Renault Clio).

Prestazione '24 carati' per il giovane tandem di Montefiorino composto da Giacomo Guglielmini ed Alessio Panini: i modenesi hanno bissato la bella vittoria di classe N3 conquistata nella gara di casa, a settembre, sfoderando una prestazione di altissimo livello. I modenesi hanno infatti concluso in un'inaspettata settima posizione assoluta, dominando la classe N3, aggiudicandosi il successo di gruppo N (Produzione) e quello tra le vetture a due ruote motrici; dulcis in fundo, i purosangue di Maranello Corse hanno pure arpionato il premio per l'inversione più spettacolare (cosiddetto 'premio della leva') tra tutti i concorrenti in gara. Il film della loro gara è stato molto lineare: subito in testa, gli emiliani hanno conquistato otto prove sulle quattordici in programma in classe N3, staccando sempre tempi incredibili, soprattutto considerando le condizioni di elevata scivolosità.

Sorridono pure i lucchesi Carlo Gabrielli e Marcello Calamari. Al ritorno all'attività dopo sette anni di assenza, il pilota di Fornoli, assecondato dal valido navigatore di Bagni, ha corso con intensità e grande acume tattico, migliorandosi nel corso della gara, tanto da risultare tra i più veloci di classe N3 nel corso del secondo giorno di gara, come testimoniano i due secondi posti ed altrettanti terzi di classe. Sotto la bandiera a scacchi, i due hanno chiuso quindi di N3 ed ottimi ventesimi assoluti.