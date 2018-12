Sport



MM Motorsport a podio al Ciocchetto

domenica, 23 dicembre 2018, 22:06

L'ultima gara stagionale del team di Porcari è andata in archivio con un bottino all'altezza delle aspettitive: Gabriele Ciavarella e Simona Righetti hanno portato la prima delle tre Peugeot 208 (R5) al secondo posto assoluto. Bene pure i Marcucci, unica nota stonata l'abbandono di Nicola Caldani alla fine del primo giorno di gara.

Alle buone abitudiini, in casa MM Motorsport, non si rinuncia. E così, il team lucchese ha completato un'altra stagione da protagonista assoluta del rallysmo tricolore con un ultimo acuto di squadra nel rally del Ciocchetto. Gara atipica, quella andata in scena a pochi chilometri dal quartier generale del team di Porcari, caratterizzata da prove molto brevi ma anche tremendamente insidiose, a causa della scivolosità delle strade. Condizioni che non hanno intimidito i quattro equipaggi di MM Motorsport, autori di prove di notevole spessore a bordo delle vetture preparate dalla compagine lucchese.

Dei 'magnifici quattro', il migliore equipaggio alla fine è risultato essere quello composto dal massese Gabriele Ciavarella e dalla sarzanese Simona Righetti. I due, a bordo di una Peugeot 208 di classe R5, hanno completato la loro gara al secondo posto assoluto: un risultato che vale una vittoria, considerando che il forte pilota toscano non correva da un anno ed era all'esordio sulla vettura della casa del Leone. Supportato dai tecnici di MM Motorsport, Ciavarella ha preso in fretta confidenza con la vettura, staccando tempi sempre più rilevanti. Secondi alla fine del primo giorno, Ciavarella-Righetti sono stati velocissimi nelle ultime sette frazioni, incassando appena 6" dal vincitore del rally; per i due, anche la soddisfazione di tre successi parziali.

Top-10 centrata anche per Luigi Marcucci e Simone Vellini. I due di Barga, in gara con una Peugeot 207 di classe S2000, hanno terminato ottavi assoluti e primi di classe. Anche per il più giovane dei Marcucci vale quanto detto per Ciavarella: Luigi era alla seconda esperienza sulla Peugeot 207 ma se l'è cavata benissimo, progredendo nel corso della gara e fornendo ottimi riscontri tecnici al team.

Pur se ufficialmente non classificato, è arrivato al traguardo del Ciocco con il sorriso sulle labbra anche Andrea Marcucci (navigato dal conterraneo Richard Gonnella). Marcucci Senior ha preso il via della gara, ritirandosi subito per impegni politici a Roma. Rientrato nel cuore della notte tra sabato e domenica, Andrea Marcucci ha ripreso il volante della sua Peugeot 208 (R5) per rientrare in gare con la formula del 'super-rally': pur se fuori gara, l'equipaggio padrone di casa ha tratto il meglio dalla sua competitiva 208, togliendosi la soddisfazione di chiudere sesto assoluto nelle sette prove speciali finali.

Se per tre equipaggi di MM Motorsport il Ciocchetto si è chiuso alla grande, l'unica ombra viene da Nicola Caldani e Dario D'Esposito. Il lucchese e l'imperiese hanno preferito abbandonare dopo sei prove speciali, quando erano buoni sesti assoluti, solo leggermente attardati da un piccolo contrattempo elettrico.