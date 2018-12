Sport



Oltre 1000 podisti alla marcia in ricordo di Marino Nelli

mercoledì, 26 dicembre 2018, 10:43

di gabriele muratori

Non sono voluti mancare, i podisti lucchesi, alla marcia in memoria di Marino Nelli, l'operaio e corridore di 48 anni, morto la sera di sabato 10 novembre in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla via del Brennero. Erano infatti oltre mille, questa mattina, al ritrovo presso il Villaggio del Fanciullo, gli sportivi del Trofeo Podistico Lucchese, provenienti anche da Pisa e da Livorno, che hanno corso di buon'ora lungo le mura di Lucca per ricordare il loro amico podista e consigliere appunto del Tpl. "Marino Nelli lascia un enorme vuoto dentro di noi, perché oltre ad essere un consigliere del trofeo podistico, era anche un grande collaboratore" - afferma il presidente del Tpl Marchetti Vinicio - "Nelli era organizzatore in primis della corsa di Bolognana, e tutte le domeniche era poi presente insieme a noi ad ogni nostra marcia sul territorio". Con la marcia di stamattina, i podisti hanno rinunciato al tradizionale pacco gara, e tutto l'incasso è stato devoluto alla famiglia. Marino Nelli, ha infatti lasciato la moglie ed una bambina piccola, presenti anche loro alla corsa per ricordare il marito papá scomparso troppo presto.