Champions League 2018-2019: le italiane in gara e i pronostici di vincita

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:24

Qualche giorno fa sono stati sorteggiati gli incroci per gli Ottavi di Finale della Champions League 2018-2019 e il quadro che si è tracciato è stato a dir poco sorprendente. Se alla Juve forse non poteva andare peggio, visto l’avversario ostico con cui si dovrà scontare, alla Roma è andata meglio, ma abbastanza male da far colare a picco il suo moltiplicatore nel settore delle scommesse.

La finale della Champions si giocherà a giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid e, nonostante le classifiche oggi vedano in testa il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid (con 13 punti), la rosa delle favorite vincitrici vede: Juve, Manchester City e Barcellona.

Le grandi speranza sulla Juventus di Ronaldo

Le pescate degli Ottavi di Finale hanno annunciato una bella sfida per il team di Allegri che infatti dovrà affrontare niente poco di meno che l’Atletico Madrid di Simeone. Avversario temibile e ostico, questa squadra si è dimostrata sino a oggi veramente capace e preparata. A peggiorare la situazione per i bianconeri il fatto che la finale si giocherà in casa per gli avversari: a Madrid.

La sfida Atletico M.-Juventus si giocherà il 20 febbraio, sempre al Wanda Metropolitano di Madrid. Il ritorno (12 marzo) sarà però allo Stadium. A far ben sperare i tifosi e gli scommettitori per la vittoria dei bianconeri non c’è solo la presenza di CR7 che ultimamente ha fatto veramente faville, ma anche il trascorso fra le due squadre che vede favorevoli gli Italiani. In 7 competizioni fra le due grandi squadre i bianconeri si sono aggiudicati 4 vittorie e un pareggio, con solo due sconfitte.

Questo, ovviamente, non significa che sarà facile confermarsi sugli spagnoli, ma piuttosto che ci sono comunque buone possibilità. Tanto più che quest’anno a potenziare il team c’è appunto Cristiano Ronaldo che contro l’Atletico Madrid è arrivato a contare 22 reti. Nonostante quindi la pescata per gli Ottavi bollente, le quotazioni della squadra sono rimaste pressoché immutate: i bookmaker offrono la Juve favorita a 1.44 rispetto all’altra squadra.

L’ombra del Porto sulla Roma

Ai giallorossi le cose potrebbe sembrare che siano andate meglio, visto che i sorteggi l’hanno incrociata con il Porto, ma in realtà se si valuta bene la situazione il destino non è stato proprio roseo. Il Porto ha un trascorso particolare con la Roma: le due squadre si sono infatti già incrociate più volte, con esito positivo per i portoghesi.

Un’avversaria tutto sommato abbordabile, quindi, ma non per la Roma visto che su quattro partite giocate due sono terminate in pareggio e due con la vittoria portoghese, con un solo e unico goal dei giallorossi in tutte le quattro partite. Anche se nulla si può dire sino al 12 febbraio e al 6 marzo, rispettivamente andata e ritorno, le quotazioni della squadra sono comunque scese vorticosamente: i pronostici mettono la qualificazione del Porto a 1.90, mentre la Roma a 1.80.